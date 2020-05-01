Кайли Дженнер призналась в чувствах к экс-бойфренду: Люблю тебя навсегда

Самая юная миллиардерша мира чувственно поздравила бывшего возлюбленного с днем рождения. Кайли Дженнер опубликовала серию архивных фотографий Трэвиса Скотта с дочерью и несколько совместных снимков, а трогательным комментарием призналась в вечных чувствах к экс-бойфренду.

Отношения одной из самых успешных представительниц семейства Кардашян с американским рэпером завершились после двух лет бурного романа. Несмотря на то, что пара больше не вместе, они совместно воспитывают свою двухлетнюю дочь Сторми и не избегают общения. Так, Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с днем рождения в личном инстаграм-блоге.

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Трогательное поздравление покорило сеть и вызвало сомнения у фолловеров относительно окончательного завершения отношений звездной пары. Бывшие влюбленные принадлежат к числу тех знаменитостей, которые продолжают поддерживать друг друга, несмотря на расставание. Судя по всему, чувства успешной Кайли Дженнер к Трэвису Скотту вновь приобрели романтического оттенка, ведь она публично призналась в любви к бывшему избраннику.

С днем рождения, папа года! Медленно, но уверенно я начинаю понимать, что Сторми – папина дочка. Самый красивый, умный, любящий и веселый ребенок. Лучший подарок. Ладно, я плачу. Люблю тебя навсегда,

– написала Кайли Дженнер.

На фото, которые показала звезда, рэпер развлекался с маленькой дочкой. Однако были и несколько кадров, на которых семья изображена в полном составе. На одном из них бывшие влюбленные предстали со Сторми на ее первой красной дорожке, посвященной биографическому фильму рэпера Travis Scott: Look Mom I Can Fly, в котором он сыграл главную роль. На другом – первые дни жизни крохи в роддоме рядом с обоими родителями.

Что известно об отношениях Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта?О романе звезд стало известно в конце весны в 2017 году. Сразу после начала отношений появилась информация о беременности Кайли Дженнер. Светская львица родила дочь Сторми 1 февраля 2018 года. Накануне ее появления на свет в сети ходили слухи об изменах Трэвиса Скотта и намерениях владелицы бьюти-империи нанять частного детектива, чтобы проследить за рэпером.



Уже осенью 2019 года в прессе появились слухи о вероятном разрыве 22-летней Кайли Дженнер и 28-летнего Трэвиса Скотта. Они приняли решение взять паузу в отношениях и, судя по всему, до сих пор не поставили в чувствах окончательной точки.