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Кайли Дженнер в откровенном вечернем платье на светском мероприятии: наряд total red

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Кайли Дженнер в наряде total red / Instagram / @kyliejenner

Для вечеринки по случаю престижной кинопремии Оскар 2020 22-летняя Кайли Дженнер выбрала сразу два беспроигрышных образа. Самая молодая миллиардерша надела роскошное платье с экстремальным разрезом, которое подчеркнуло ее безупречную фигуру.

Чтобы поразить публику на шумной вечеринке, которая состоялась после объявления лауреатов премии Оскар-2020, модель решила изменить платье. Если первый роскошный наряд от британского дома высокой моды Ralph & Russo слишком ограничивал движения звезды, то ее второй look позволял позировать наиболее неординарным образом.

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Для повторного выхода Кайли Дженнер выбрала яркое красное платье от британского дизайнера Vivienne Westwood со спущенными плечами, которое элегантно облегало ее пышные формы. Главный акцент лаконичного платья – разрез до бедра, который позволил звезде показать длинные стройные ноги.

Пышное декольте модель украсила массивным бриллиантовым колье, которое гармонировало с пудровыми туфлями от Christian Louboutin. Кайли Дженнер решила отказаться от насыщенного макияжа, отдав предпочтение сияющей коже. Длинные темные волосы звезда оставила распущенными, выбрав только легкую укладку. 


Кайли Дженнер в наряде total red / Instagram / @kyliejenner


Кайли Дженнер в наряде total red / Instagram / @kyliejenner


Кайли Дженнер в наряде total red / Instagram / @kyliejenner

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Стиль и мода LifeStyle Эротика Кайли Дженнер Модные бренды
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