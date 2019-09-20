Кайли Дженнер засветила формы в облегающем леопардовом комбинезоне: хищные фото

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Известная американка, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" и самая юная миллиардерша мира Кайли Дженнер не перестает удивлять своих поклонников в социальных сетях. 22-летняя Insta-дива похвасталась хищным образом, в котором ей удалось прекрасно продемонстрировать свои пышные формы.

Стройная талия и пышные ягодицы – именно такой идеал фигуры пропагандирует Кайли Дженнер на своей странице в Instagram. Часть ее фанатов утверждает, что такие бедра и животик она получила благодаря хирургическому вмешательству, а часть уверяет, что ее фигура – результат упорного труда.

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Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" не берется комментировать свой внешний вид, однако демонстрировать его не прекращает. Так, накануне молодая мамочка опубликовала очередной соблазнительный снимок в винтажном образе.

На фоне стены 22-летняя Кайли Дженнер позировала в облегающей желтом комбинезоне с леопардовым принтом, поверх которого надела куртку с таким же окрасом. Она сексуально подняла левую ногу, благодаря чему привлекла еще больше внимание к пышным ягодицам. Образ хищницы дополнила сумка в тон и стильные босоножки с прозрачными пластиковыми полосками.

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

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Теги: LifeStyle Эротика Кайли Дженнер
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