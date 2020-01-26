Кайли Дженнер засветила ягодицы в купальнике: пикантные фото

Самая молодая миллиардерша в мире активно развивает личный профиль в инстаграме. Именно поэтому ее страница часто пополняется новыми снимками, на которых знаменитость предстает в роскошных образах. Однако на этот раз поводом для обсуждения сторонников стал горячий кадр, на котором Кайли предстала в купальнике.

Молодой миллиардерше удалось создать настоящий культ бренда Kylie Cosmetics на просторах бьюти-индустрии. Она смогла завоевать звание не только одной из самых успешных бизнесвумен современности, но и известного инфлюенсера в сети.

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Чтобы удержать аудиторию в более чем 150 миллионов пользователей, Кайли Дженнер прибегает к различным методам, однако, судя по активности поклонников, наиболее удачный остается неизменным. Знаменитость поделилась эротическим фото в серебряном купальнике с обнаженной спиной. Кайли позировала лежа на диване, что позволило ей засветить упругие ягодицы и стройные ноги.

Местом отдыха миллиардерши стал роскошный курорт вблизи гор с большим бассейном, окруженным деревьями. Несмотря на то, что лицо звезда скрыла руками, ее потрясающее тело позволило сделать объявление популярным среди вибарливих фолловеров, которые за несколько часов оставили около восьми миллионов предпочтений.



Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner