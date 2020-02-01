Кайли Миноуг посетила светскую церемонию в эффектном луке: фото
Популярная певица из Австралии Кайли Миноуг покорила весь мир своим нежным голосом и нетипичной манерой исполнения песен. На светских мероприятиях артистка часто удивляет яркими и одновременно изысканными образами.
Кайли Миноуг посетила церемонию награждения премии искусств AAA Arts Awards. Эту награду вручают за вклад в области развлечений и искусства. Мероприятие состоялось в четверг, 30 января, в Нью-Йорке.
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Знаменитая певица позировала перед камерами в лавандовом асимметричном платье с одним рукавом от бренда Ralph & Russo. На шее у артистки была длинная лавандовая лента, которая добавляла особого шарма этому образу.
Кайли соединила такой наряд с босоножками серебристого цвета на шпильке. Среди аксессуаров выбрала длинные серьги и браслет, которые подчеркивали ее изысканный вкус.
Кайли Миноуг на премии AAA Arts Awards / Фото: Getty Images
Звезда завершила образ аккуратной укладкой и макияжем с акцентом на глазах.
Кайли Миноуг / Фото: Getty Images