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Кайли Миноуг посетила светскую церемонию в эффектном луке: фото

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Кайли Миноуг / Фото: Getty Images

Популярная певица из Австралии Кайли Миноуг покорила весь мир своим нежным голосом и нетипичной манерой исполнения песен. На светских мероприятиях артистка часто удивляет яркими и одновременно изысканными образами.

Кайли Миноуг посетила церемонию награждения премии искусств AAA Arts Awards. Эту награду вручают за вклад в области развлечений и искусства. Мероприятие состоялось в четверг, 30 января, в Нью-Йорке.

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Знаменитая певица позировала перед камерами в лавандовом асимметричном платье с одним рукавом от бренда Ralph & Russo. На шее у артистки была длинная лавандовая лента, которая добавляла особого шарма этому образу.

Кайли соединила такой наряд с босоножками серебристого цвета на шпильке. Среди аксессуаров выбрала длинные серьги и браслет, которые подчеркивали ее изысканный вкус.

Кайлі Міноуг
Кайли Миноуг на премии AAA Arts Awards / Фото: Getty Images

Звезда завершила образ аккуратной укладкой и макияжем с акцентом на глазах.

Кайлі Міноуг
Кайли Миноуг / Фото: Getty Images

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль и мода
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