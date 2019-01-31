Кайли Миноуг вызвала полицию из-за преследований

Австралийская певица Кайли Миноуг, которая в мае отметила 50-летие, вызвала полицию из-за поклонника, который следил за звездой несколько недель возле ее дома.

Как сообщает издание The Sun, Миноуг была шокирована, когда узнала, что какой-то человек пытался узнать, где она живет и преследовал ее, постоянно повторяя имя Кайли.

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Впоследствии, когда преследователь узнал адрес певицы, он пытался попасть к ней домой. Тогда соседка предупредила Кайли об этом и Миноуг усилила охрану вокруг своего дома. Однако мужчина отказывался уйти и впоследствии звезда обратилась в полицию.

После того как этот человек в течение нескольких часов звонил ей в домофон и отказывался уйти, она решила вызвать полицию. Кайли была очень расстроена. Правоохранители поговорили с ней и с этим парнем на улице,

– рассказал очевидец изданию.

Полиция отпустила преследователя, ведь повода для задержания не было. Но, как говорится в источнике, ему вынесли предупреждение о домогательствах.



Кайли Миноуг / Getty Images