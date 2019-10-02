Как Андрей Данилко стал Веркой Сердючкой: малоизвестные факты об успехе артиста

Сегодня, 2 октября, талантливый Андрей Данилко празднует 46-летие. Артист, композитор, продюсер, шоумен, судья вокальных шоу – это далеко не все амплуа, которые он успешно воплотил в жизнь. Однако и до сих пор Верка Сердючка является самым успешным проектом Андрея Данилко.

После провозглашения Независимости Украины немало молодых вокалистов пытались покорить отечественный шоу-бизнес яркими образами и ритмичными песнями. Однако даже с влиятельными знакомыми не у всех это получалось. А вот Андрей Данилко, которому в начале карьеры было меньше 20 лет, без всяких связей сумел получить невероятный успех и популярность во всех странах СНГ.

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Мы не радовались бешеной популярности, потому что были детьми. Вот когда люди, которые работают на нас, говорят: "Я ваши выступления в детстве смотрел". Это не потому, что мы уже все старые, мы просто слишком рано начали все. Нам было по 17-18 лет,

– признался в одном из интервью Андрей Данилко.

И действительно, артист покорил шоу-бизнес еще в годы студенчества и создал уникальный образ, который превзойти очень сложно. Как же в Украине появилась неповторимая Верка Сердючка, без песен которой не проходят корпоративы и свадьбы, – читайте в материале LifeStyle 24.

Первая Верка Сердючка

Казалось бы, в 1990-ых годах Андрею Данилко, у которого не было финансовой поддержки, оставалось только мечтать о сцене и участии в тогда популярной группе "Ласковый май". Однако это отнюдь не устраивало зажигательного артиста. Чтобы сделать первый шаг к воплощению своей мечты, еще неизвестный парень из Полтавы безуспешно пытался поступить в музыкальное училище. Но неудачи при вступлении собственно и помогли ему добиться успеха: получая специальность продавца продовольственных продуктов, будущий артист участвовал во всех возможных конкурсах и творческих кружках.

По словам преподавателей Полтавского училища, именно во время учебы Андрей Данилко впервые вышел на сцену в женском образе. Тогда парень подготовил юмористический номер о продавщице, который представил на областном конкурсе талантов. Искусную игру Андрея Данилко оценили, а артист настолько убедительно перевоплотился в героиню, что члены жюри до последнего не могли поверить, что перед ними выступал парень.

На самом деле в арсенале Андрея Данилко было много образов, которые он испытывал: продавец, милиционер, солдат и даже балерина. В это сложно поверить, ведь всех их с легкостью вытеснила Верка Сердючка.

Смотрите фрагмент одного из выступлений Андрея Данилко в образах солдата и полицейского: видео

Уже после первых выступлений Андрей Данилко собирал большие залы, а его миниатюры транслировали на телевидении. Тогда самого артиста не узнавали на улицах, однако охотно цитировали проводницу Верку Сердючку.

После первого выступления у нас был такой фурор, что когда я вышел с номером проводницы (а она еще тогда не называлась Веркой Сердючкой, это в импровизации я придумал), завершил шоу, ухожу со сцены – бушуют овации. Я находился как в космическом состоянии. Несколько раз выходил на сцену, потому что люди просили,

– вспомнил Андрей Данилко в программе "А поговорить".

Первый образ Верки Сердючки был создан довольно поспешно. Берет, рубашка, юбка, пиджак и два воздушных шарика – это все, что требовалось Андрею Данилко для выступления. Уже сейчас успешный артист с улыбкой вспоминает этот этап творчества и признается, что не знает, почему всех так смешили те шутки и неудачный грим.



Верка Сердючка в 2000-ых годах / Кадр из СВ-Шоу

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Безумный успех "СВ-Шоу"

На пике популярности Верка Сердючка не могла исчезнуть или взять себе отпуск. Однако Андрей Данилко столкнулся с немалой проблемой в гастролях: шутки, которые вызывали овации в одном городе, были совсем несмешными в другом. Поэтому Андрей Данилко решил создать "СВ-Шоу", в котором со звездными гостями раскрывал тему проводницы Верки Сердючки.

Когда я сейчас смотрю запись этого "СВ-Шоу", то думаю, что это ужас. Почему люди над этим смеялись, были рейтинги бешеные? Я тогда не умел пользоваться ни гримом, ни костюмом, ни текстом. Какие-то забавы. Но я благодарен людям, которые авансом верили, что этот проект будет развиваться,

– рассказал Андрей Данилко в интервью "Позаочі".

Тогда же в Украине это было первое вечернее шоу, в котором зрители могли найти не только колоритный юмор, но и послушать любимые песни и узнать неизвестные факты о кумирах.

Смотрите фрагмент одного из выступлений Андрея Данилко в СВ-Шоу: видео

С юмором на сцену!

Перед стартом вокальной карьеры немало знакомых Андрея Данилко отговаривали его идти в шоу-бизнес. Все считали, что образ забавной проводницы настолько привыкли видеть зрители, что певицу Верку Сердючку могут просто не воспринять. Однако произошло все с точностью до наоборот!

Первые клипы Верка Сердючка записывала речитативом, сопровождая все забавной постановкой. Поэтому ролики напоминали минишоу с главной героиней в центре сюжета. Изменился и имидж артиста: гламурная шляпа и костюм уже указывали на то, что это не проводница Верка, а звезда.

Смотрите клип на песню "Пирожок" Верки Сердючки: видео

В 2001 году талантливая Верка Сердючка появилась в новогоднем мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки". Там артистка предстала в образе Солохи и спела песню "Горілка", которая и задала танцевальный темп ее творчеству. Видимо, уже после этой роли поклонники Андрея Данилко увидели его как многогранного актера и певца.

Смотрите выступление Верки Сердючки в мюзикле: видео

После успешных хитов "Все будет хорошо", "Тук-тук-тук", "Чита Дрита", "Гоп-гоп" песни Верки Сердючки зазвучали на всех украинских праздниках, а сам Андрей Данилко стал одним из самых успешных отечественных артистов. На волне популярности он решил в очередной раз изменить образ своей героини и представить страну на Евровидении-2007. И это ему успешно удалось: Верка Сердючка покорила Европу зажигательным треком Dancing Lasha Tumbai и заняла второе место.

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Позже артист признался, что участие в конкурсе стало своеобразным испытанием, потому что костюм Верки Сердючки с серебристой звездой на голове весил около 10 килограммов, поэтому выступать было сложно. А уже после шоу в СМИ разгорелся громкий скандал: в словах трека якобы услышали Russia good bye. Сам Андрей Данилко неоднократно уверял, что это ошибка, однако трек вошел в его творчество как один из самых скандальных.

Смотрите выступление Верки Сердючки на Евровидении-2007: видео

Евровидение-2007 не только принесло скандал, но и помогло Андрею Данилко окончательно выбрать образ Верки Сердючки и покорить меломанов во всем мире. Сам артист убежден – секрет такой популярности не только в ироничных текстах, но и в простоте и искренности, которые Верка Сердючка сумела не потерять с приходом мировой славы.



Верка Сердючка с мамой / Пресс-служба

Десятки популярных песен и клипов, студийные альбомы, участие в мюзиклах и голливудском фильме "Шпион" с Джудом Лоу и Джейсоном Стэйтемом, большая творческая команда – это далеко не все, чего может достичь талантливый Андрей Данилко. После творческой паузы Верка Сердючка готовит к выпуску новые треки, которые, без сомнения, будут иметь потрясающий успех.