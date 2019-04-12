Как блогер Таня Пренткович сделала свой Instagram популярным и прибыльным

Вы видите их каждый день, пересекаетесь с ними на улице, работаете в одном офисе, стоите в очереди за кофе. Они мечтают, рискуют, падают, но не останавливаются. Меняют себя и меняют мир. И достигают вершин. У них своя история, свой секрет и своя теория. Гость сегодняшней программы "Теория большого вызова" – блогер в Instagram Татьяна Пренткович.

О создании блога

– На самом деле, никогда не было идеи делать именно блог. Просто в 2012 году муж создал мне Instagram.

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– Захотелось больше выкладывать фото. Где-то появились мои "ЧП рецепты", а затем мы открывали наш Tigerbox, и я тоже об этом хотела написать. Потом я забеременела и поняла, что эти моменты надо сохранить в своей памяти и почему бы это не делать просто на фото? Будет так называемый "живой" дневник с твоими и эмоциями, и с фото, которые всегда с тобой.



Один из первых постов Пренткович

– Ты когда беременна, то не очень активна. Много любишь полежать и это как раз идеальное время, чтобы просто пописать. И у меня появилась своя аудитория. И на рождение сына уже ждало 22 тысячм человек, если не ошибаюсь.



На рождение сына блогера ждали 22 тысячи подписчиков

– Я просто поняла, что мне нравится это делать, а когда оно начало монетизироваться, у меня вообще был шок сначала. Кстати, первой моей рекламой был скраб, который я сама купила. Я помню, как я радовалась какому-то кейсу на телефон. Это всегда были такие мелочи, но я не верила. Я просто публикую сюда свои фотографии, а вы мне подарки дарите? А люди поняли, что мне что-то можно подарить и их бизнес немного "заиграет".

– И в один момент я просто сказала: "Хватит!" Я просто назвала цену, я не помню, это было 300 или 150 гривен, но мне заплатили. И я тогда такая: "Ого! Это теперь так работает?!" Потом я поняла, это такая же работа, как и у всех.

О заработке в Instagram

– Никто не знает точной суммы. Это все зависит от тебя, от того как ты себя позиционируешь, как ты выполняешь свою работу. Бывают месяцы, когда это где-то перед праздниками, когда ты можешь заработать несколько тысяч долларов, а есть просто период, когда будешь иметь несколько тысяч гривен. И это нормально. Но, если ты работаешь, ты будешь получать свое.

– За словом "повезло" стоит очень огромный кусок работы. Мы видим только конечный результат – те два абзаца поста, например, и фото. Была история в феврале 2018 года, когда сын заболел пневмонией и мы попали в реанимацию. Это было перед днем ​​святого Валентина, а потому было оплачено огромное количество рекламы, ведь всем нужно и всем уже горит, и не завтра, а именно сегодня.



Сын блогера Иван

– Помню, как я со слезами прямо на второй день после реанимации оставляла сына, ехала домой и мне нужно было сделать фото. Я делала вид, что счастлива, беззаботна и именно сейчас мне захотелось сфотографироваться с этими фруктами.

Об успехе блога

– Я считаю, что успехом моего блога является то, что там настоящая жизнь. Жизнь в этот момент, а не подготовленный там за три недели до этого пост. У меня такого нет. Я пишу о том, что сейчас чувствую. Если я сейчас чувствую, что я хочу съесть мясо, хотя я его не ем семь лет, то я об этом напишу. А не буду писать о любви или об отношениях.

У меня был такой период в жизни, когда я была сама. Помню, что я собой гордилась: ребенок на грудном вскармливании всегда со мной, в заведении зарплату насчитываю уже на второй день после родов, блог веду сама, фотографирую, готовлю мужу есть, убираю и еще вожу машину на ручной коробке передач. Мне казалось, что я супер женщина, я собой очень гордилась, но я просто не получала от этого удовольствие.

– Я настолько истощалась, что у меня не было даже сил порадоваться тому, что я молодец. В один момент я научилась делегировать. У меня появилась домработница, которая приходила раз в неделю, помогала мне наводить красоту. Я наконец доверила полностью мужу дела над Tiger.

Об открытии бизнеса

– Я приехала домой на каникулы, потому что училась в Польше, и нужна была какая-то работа. Официанткой мне не хотелось снова идти и мне муж предложил продать свои какие-то вещи.

– Я помню, создаю эту страницу "ВКонтакте", назвала ее Tania odziez, что в переводе с польского дословно означает "дешевая одежда". Но все думали, что это просто "Таня одежда". Завоевала свою аудиторию. Когда закончились уже свои вещи, то мы начали ездить на стоки, на секонды.

Мы ночевали в машине под секондами, чтобы первыми зайти. Это как охота, можно сказать, когда ты просто среди ничего находишь классный тренч от Burberry. И потом ты понимаешь, что ты его продашь и классно. Было трудно, во-первых, физически, а во-вторых, люди всегда в секонде были злые. И все толкались, спорили.

– Потом мы перешли с Орестом на стоки в Европе. То есть, мы ездили на распродажи разные. Но потом вырос доллар. Мы просто решили, что мы хотим ребенка. Я поняла, что это работа точно не для беременной женщины, ведь это слишком опасно. И тогда у нас появился Tiger.



Ресторан восточной кухни Пренткович

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