Брэдли Купер может сыграть злейшего врага Джокера в сиквеле к фильму, – СМИ

Пока триллер "Джокер" до сих пор получает потрясающие отзывы и высокие оценки за острый сюжет и отлично подобранный актерский состав, создатели размышляют над продолжением, а также о том, как сделать его еще более интересным. Разбавить вторую часть "Джокера" возможно доверят голливудской звезде Брэдли Куперу.

Как сообщает издание We Got This Covered, бывший возлюбленный Ирины Шейк и актер, который потрясающе исполнил главную роль в фильме "Рождение звезды", может получить роль заклятого врага Джокера – Бэтмена. В источнике говорится, что в списке Тодда Филлипса, который выступил режиссером фильма, Брэдли Купер является главным кандидатом на роль Бэтмена в будущем сиквеле.

Также на сайте сообщается, что студия Warner Bros. таки запустила в разработку продолжение нашумевшей картины, несмотря на то, что на днях режиссер заявил, что это лишь слухи. Говорят, что создатели фильма начали работать над сиквелом после того, как "Джокер" собрал первый миллиард в прокате.

Однако пока неизвестно, вернется ли к роли талантливый Хоакин Фенкис, ведь однажды он заявил, что не видит себя в роли злодея в сиквеле. Напомним, что новый фильм с участием Бэтмена выйдет на большой экран в 2021 году. Его сыграет Роберт Паттинсон.



Роберт Паттинсон сыграет Бэтмена / Pinterest