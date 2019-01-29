Как будут праздновать День влюбленных Меган Маркл и принц Гарри: детали

Свой первый день влюбленных в статусе мужа и жены герцоги Кембриджские проведут отдельно, выполняя свои королевские обязанности. Вероятно, принц Гарри и Меган Маркл будут праздновать День влюбленных позже.

О том, что принц Гарри и Меган Маркл будут праздновать День всех влюбленных порознь сообщили представители Кенсингтонского дворца на официальной странице в Twitter.

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Самый романтичный праздник в году королевская пара будет праздновать, выполняя свой непосредственный долг. Для принца Гарри было суждено отправиться на зимние учения Exercise Clockwork в Норвегию. Поскольку он служил в Королевской морской пехоте Великобритании и стал генералом в 2017 году, он будет следить за тем, как ученики будут находиться в сложных условиях.

Вероятно, для Меган Маркл, которая находится на шестом месяце беременности, такие условия будут не слишком благоприятными, она останется отдыхать в Лондоне.



Меган Маркл / Getty Images