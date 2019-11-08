Как члены королевской семьи любят животных: Букингемский дворец готовит потрясающую фотовыставку
Букингемский дворец во главе с Елизаветой II часто любит удивлять туристов, устраивая для них интересные сюрпризы. Так, в сезон экскурсий в следующем году посетители смогут увидеть эксклюзивные кадры членов монаршей семьи и их домашних любимцев.
На днях стало известно, что Ее Величество Елизавета II отказалась от натурального меха в пользу экоматериалов, а после этого представители королевы сообщили об еще одном сюрпризе для поклонников их семьи. На сайте издания Tatler сообщается, что в 2020 году Букингемский дворец удивит своих посетителей.
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Ежегодно летом Елизавета II устраивает себе так называемый отпуск-каникулы, покидая свою резиденцию и отправляясь в Балморал. И за время ее отсутствия дворец открывает двери для туристов.
Интересный факт: за время отсутствия Елизаветы II ее резиденцию посещают примерно 30 тысяч гостей.
Так, в следующем году, кроме прогулки по комнатам, посетители смогут посмотреть эксклюзивные фотографии, которые будут представлены в рамках выставки "Любовь королевской семьи к животным". В коллекции будут снимки Кейт Миддлтон, принца Уильяма и их детей, принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз, Меган Маркл и принца Гарри, Елизаветы II и других членов королевской семьи.
Также гости смогут узнать историю домашних любимцев монаршей семьи и почему кони играют такую важную роль в популярных королевских скачках Royal Ascot.
Точная дата проведения выставки – с 18 июля по 27 сентября 2020 года.
Фото: Tatler / Jersey Evening Post