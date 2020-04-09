Как дети переносят коронавирус: певица Пинк подробно описала симптомы у ее сына

Вирус COVID-19 продолжают изучать ученые и медики. В то же время артисты, которые уже побороли недуг, активно информируют поклонников о течении заболевания. Так, певица Пинк в деталях описала, как коронавирус влиял на самочувствие ее 3-летнего сына.

На шоу Эллен Дедженерес, которое снимают дистанционно, артистка откровенно заговорила о последних нескольках неделях своей жизни. Пинк заявила, что это был самый ужасный период, который ей приходилось переживать. А все потому, что она с 3-летним сыном Джеймсоном заболели коронавирусом. Первые симптомы, по словам Пинк, проявились у ребенка.

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"Это началось с Джеймсона. 3-летние дети часто болеют, но 14 марта у него началась лихорадка. Мы были на карантине от 11 марта. Сначала у него была лихорадка, температура то поднималась, то опускалась. После этого были боли в животе, диарея и боль в груди, а затем головная боль. А еще боль в горле... Каждый день был какой-то новый симптом. Потом опять появилась лихорадка и не проходила. Температура начала все увеличиваться и увеличиваться, в определенный момент достигла 39,4", – рассказала Пинк.

Артистка рассказала о своем состоянии во время лечения коронавируса. Пинк подозревает, что заболела 16 марта. У певицы не было лихорадки, как у сына, однако чувствовалась общая слабость и тошнота.

"Мне было очень плохо, я очень устала. Я чувствовала себя немного простуженной, меня тошнило, но у меня никогда не было лихорадки. У меня не было того, что врачи советуют у себя искать. Всю жизнь у меня была астма, и впервые за 30 лет мне понадобился ингалятор, потому что одну ночь я не могла дышать. Именно тогда я начала очень бояться", – добавила она.

Сейчас и Пинк, и ее сын Джеймсон чувствуют себя значительно лучше. Уже 2 дня, как у мальчика нет температуры, от чего не сдерживает радости его звездная мама. Сама же артистка оправляется от пережитого и признается, что отродясь столько не молилась, как в этот период.

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Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала