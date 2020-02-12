Как герцоги Кембриджские готовят принца Джорджа к королевским обязанностям: подробности

Воспитание будущего наследника престола шестилетнего принца Джорджа требует пристального внимания родителей. Как заверили инсайдеры, Кейт Миддлтон и принц Уильям уже начали готовить детей к ответственным общественным ролям. Сейчас герцоги Кембриджские сводят серьезные разговоры с детьми к сказочным рассказам.

Каждый выход семьи принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызывает усиленное внимание общественности во всем мире. Хотя супруги пока пытается уберечь детей от чрезмерной публичности, однако со временем детям будут предоставлены почетные королевские полномочия.

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Как сообщает издание Daily Mail, в достаточно юном возрасте герцоги решили не обременять беззаботное детство шестилетнего принца Джорджа и четырехлетней принцессы Шарлотты серьезными разговорами о предстоящей ответственной миссии. Для разъяснения их ролей Кейт Миддлтон и принц Уильям выбирают игровую форму и сказочные рассказы.

Уильям и Кейт уже говорили с Джорджем и Шарлоттой об их будущих ролях, но по-детски, чтобы они не чувствовали себя подавленными. Джордж знает, что в нем есть что-то особенное и однажды он станет королем Великобритании,

– заверили инсайдеры.

По словам очевидцев, супругам удалось воспитать в детях достойные манеры. С возрастом они испытывают все большую ответственность: "Джордж превратился в уверенного в себе маленького мальчика. Он любит знакомиться с новыми людьми, а Шарлотта – маленькая светская красавица. Они не нервничают на людях и уже проявляют лидерские качества. Луи – общительный ребенок, у него является милая дерзость, как и у его сестры".

Стоит отметить, что принц Джордж даже в детстве проявляет интерес к престолу, ведь раньше родители признались, что его любимый мультик "Король лев". В прошлом году старшие дети Кейт и Уильяма впервые присоединились к рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

Кроме того, третий в очереди на престол принц Джордж принял участие в съемках для королевской праздничной открытки. На фото королева Елизавета II снята с тремя наследниками титула короля. Тогда вместе семья готовила пудинги в рамках благотворительной акции королевского британского легиона "Вместе в Рождество".