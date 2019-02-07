Как картина: Даша Астафьева в "золоте" покорила сеть чувственной фотосессией

Популярная украинская певица Даша Астафьева, которую считают секс-символом украинского шоу-бизнеса, очаровала поклонников в сети снимками в сусальном золоте.

Соблазнительные фото Астафьева опубликовала на своей странице в Instagram, но добавим, что это не новая фотосессия. Киевский фотограф и автор снимков Петра Рубар публично показала их в социальных сетях еще в сентябре 2018 года.

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Для фотосессии Даша примерила соблазнительный обтягивающий купальник телесного цвета и сделала яркий грим. Главным акцентом в макияже стало сусальное золото, которое украсило лицо, декольте и руки знаменитости.



Даша Астафьева / Instagram / @petra_rubar



Даша Астафьева / Instagram / @petra_rubar



Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva



Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva



Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva