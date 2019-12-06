Как Ким Кардашян украсила дом к Рождеству: фото минималистического декора

13 Читати новину українською
Ким Кардашян в доме в Калифорнии / Instagram /@kimkardashian

Свой роскошный дом в Хидден-Хиллз светская львица решила не нагромождать лишними деталями. Для новогодней атмосферы красавица выбрала только белые гирлянды и причудливые скульптуры, напоминающие деревья. Этим эстетическим декором она поделилась на страницах своего Инстаграма.

Звезды одни за другим спешат обеспечить новогоднюю атмосферу в своих домах. Ким Кардашян решила отойти от тенденций классических елочных украшений и свечей. Она продолжила исповедовать преданность минимализму, который преобладает в ее доме в Калифорнии.

Читайте также: Дональд и Мелания Трамп открыли главную елку США: как выглядит праздничное дерево

Посреди гостиной пастельных цветов расположено главное новогоднее дерево. Елка густо украшена белыми гирляндами. Такими же яркими огоньками сверкают дерева и снаружи особняка – двор в темное время сияет от слепящего света.


Дом Ким Кардашян в Калифорнии/ Instagram /@kimkardashian

Дополнить праздничную атмосферу Ким Кардашян решила белыми скульптурами современного искусства. Только своими очертаниями они напоминают деревья. Такие мягкие декорации гости семьи смогут увидеть при входе в роскошный дом. Эти фигуры были сделаны на заказ еще для прошлогоднего праздника.

Мне нравится. Они такие причудливые, как в Вавилоне, только белые,
– прокомментировала знаменитость в видео.

Напомним, что в прошлом муж звезды рэппер Канье Уэст подготовил для нее драгоценный рождественский подарок. Исполнитель приобрел для семьи квартиру на 18 этаже в самом дорогом районе Miami Beach. Квартира насчитывает четыре спальни, пять ванных и террасу с невероятным видом. Ее стоимость составляет 14 миллионов долларов.

Пожар в колледже Одессы: полиция идентифицировала вторую жертву
сегодня
6282
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездная недвижимость Рождество Ким Кардашян Канье Вест
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 15:56 Лунный календарь стрижек на декабрь: интересные советы
Квітослава Туз 6704
сегодня 15:04 Что одеть на новогодний корпоратив: полезные советы и примеры
Юлія Михайлова 56
сегодня 13:39 Куда поехать на Новый год-2020 в Украине: подборка сказочных мест
Альона Захарова 1654
сегодня 11:54 Горнолыжные курорты Карпат: куда можно отправиться на отдых
Анастасія Ковач-Петрушенко 15544
5 декабря 17:30 "Ирландец": самый дорогой фильм Мартина Скорсезе
Юлія Ліпенцева 206
Новости
Больше новостей
Залиште відгук