Как конфетка: Кэти Перри сверкнула ногами в ярком платье – фото
Популярная певица Кэти Перри пришла на развлекательное телешоу American Idol, где она занимает одно из судейских кресел, в очень ярком и эффектном образе.
34-летняя певица продемонстрировала стройные ноги в мини-платье, расшитом пайетками цветами радуги, из коллекции бренда Ashish. Цена платья достигает двух тысяч долларов.
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Завершили образ босоножки на массивных каблуках, золотые серьги и яркий макияж с акцентом на алых блестящих губах.
Кэти Перри / Getty Images
Кэти Перри / Getty Images
Кэти Перри / Getty Images
Источник: LifeStyle 24
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