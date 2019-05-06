Как конфетка: Кэти Перри сверкнула ногами в ярком платье – фото

Популярная певица Кэти Перри пришла на развлекательное телешоу American Idol, где она занимает одно из судейских кресел, в очень ярком и эффектном образе.

34-летняя певица продемонстрировала стройные ноги в мини-платье, расшитом пайетками цветами радуги, из коллекции бренда Ashish. Цена платья достигает двух тысяч долларов. Читайте также: Блондинка Кэти Перри примерила пин-ап платье украинского дизайнера для красной дорожки: фото Завершили образ босоножки на массивных каблуках, золотые серьги и яркий макияж с акцентом на алых блестящих губах.

Кэти Перри / Getty Images

Кэти Перри / Getty Images

Кэти Перри / Getty Images