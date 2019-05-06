Как конфетка: Кэти Перри сверкнула ногами в ярком платье – фото

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Кэти Перри
Кэти Перри / www.gettyimages.com

Популярная певица Кэти Перри пришла на развлекательное телешоу American Idol, где она занимает одно из судейских кресел, в очень ярком и эффектном образе.

34-летняя певица продемонстрировала стройные ноги в мини-платье, расшитом пайетками цветами радуги, из коллекции бренда Ashish. Цена платья достигает двух тысяч долларов.

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Завершили образ босоножки на массивных каблуках, золотые серьги и яркий макияж с акцентом на алых блестящих губах.

Кеті Перрі
Кэти Перри / Getty Images

Кеті Перрі
Кэти Перри / Getty Images

Кеті Перрі
Кэти Перри / Getty Images

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Теги: LifeStyle Музыка Кети Перри Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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