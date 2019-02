Как Леди Гага выглядела до мировой славы: потрясающие кадры

Знаменитая певица Леди Гага сейчас является одной из самых популярных и узнаваемых звезд мира. Ее эпатажные образы и чувственные песни невозможно перепутать с другими. Однако в подростковом возрасте артистка была обычным подростком, которая не выделялась среди сверстников.

Как сообщает The Daily Mail, будущая звезда в далеком 1999 году только могла мечтать о мировой славе. Леди Гага училась в католической школе для девочек Convent of The Sacred Hear, где действовали достаточно строгие правила.

Еще в школьные годы певица активно занималась вокалом и умела играть на фортепиано. Леди Гага поступила в школьную группу и с другими подростками впервые вышла на сцену. Кроме этого, артистка ранее упоминала, что любила перевоплощаться в разных персонажей театральных представлений, поэтому часто реализовала свой творческий потенциал в спектаклях. За такую ​​активность Леди Гага часто сталкивалась с недоразумениями и насмешками сверстников.

Некоторые девочки были настроены враждебно. Они смеялись надо мной, потому что я одевалась не так, как все, и уже пела в группах. Они не могли понять, почему я этим так увлечена. Иногда мне уделяли все внимание, потому что я была душой и сердцем каждой вечеринки,

– рассказывала ранее Леди Гага.

В память о тех, довольно нелегких для певицы временах, остались черно-белые фотографии. Ежегодно Леди Гага с одноклассниками фотографировалась для альбома. На архивных фото артистка предстает без косметики и в довольно скромных нарядах.



Леди Гага в подростковом возрасте​ / The Daily Mail



Певица Леди Гага в школьной постановке / The Daily Mail



Леди Гага с друзьями / The Daily Mail



Леди Гага в школьном альбоме​ / The Daily Mail

Леди Гага в католической школе Нью-Йорка / The Daily Mail

Стоит отметить, что архивные фото очень напоминают образ Леди Гаги в фильме "Рождение звезды". Актриса сыграла девушку Элис, которая благодаря своему таланту получает славу.