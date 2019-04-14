Как Меган Маркл выглядела в детстве: дядя герцогини опубликовал уникальные архивные фото

Пока весь мир ожидает появления первенца герцогов Сассекских, в британских СМИ появились уникальные детские фото Меган Маркл. Кадры опубликовал дядя жены принца Гарри – Джозеф Джонсон.

Соответствующие фотографии появились в издании The Daily Mail. К этому времени в сети публиковали совместные фото Меган Маркл и ее скандального отца Томаса. Теперь же родственники герцогини Сассекской показали фотографии с матерью и бабушкой.

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Особое внимание британские СМИ уделили снимку, на котором Дория Редлан держит на руках новорожденную Меган. Фото датировано 4 августа 1981 года. Именно эта фотография является первым снимком герцогини Сассекской, сделанным в роддоме.



Первое фото Меган Маркл / The Daily Mail

По словам Джозефа Джонсона, он не стремится навредить беременной Меган Маркл или вызвать шквал новой критики. Родственник герцогини просто старается помирить всех и показать миру, что их семья когда-то была очень дружной и счастливой.

Мне кажется, сейчас очень подходящее время, чтобы мир увидел другую сторону семьи Меган – положительную сторону. И пусть они наконец все помирятся и будут участвовать в жизни друг друга,

– пояснил дядя Меган Маркл журналистам.

Немало снимков Меган Маркл сделаны с бабушкой Джанеттой Джонсон. Именно от нее, по словам Джозефа, герцогиня унаследовала уверенность в себе, сообразительность и чувство юмора. С бабушкой будущая жена принца Гарри провела много времени, ведь ее мать Дория после родов должна была вернуться на работу из-за материальных трудностей семьи.

"Дория и моя мать жили в двух шагах друг от друга в Лос-Анджелесе, поэтому Джанетта сыграла большую роль в воспитании Меган. После рождения ребенка Дория продолжила свою карьеру в качестве визажиста, а потом стюардессы, и моя мама ухаживала за Меган на протяжении всего дня", – вспоминал Джозеф Джонсон.

Детские фото Меган Маркл / The Daily Mail

После того, как Меган Маркл поступила в университет, она стала реже видеться с бабушкой. однако периодически навещала ее. В 2000 году Джанетта Джонсон умерла от инсульта. В это время Меган была рядом с бабушкой. Именно поэтому, убежден дядя герцогини, она хочет, чтобы ее мать всегда была рядом, чтобы ее ребенок тоже не на словах знал, что такое бабушкина опека.

Я думаю, что Дория будет во всем помогать ей. У Меган физически будет не хватать времени на все. Она должна быть рядом. Дория привила Меган любовь, доброту и чувство собственного достоинства и научила ее тому, что нужно помогать другим. Надеюсь, эти ценности она передаст своему малышу,

– добавил Джозеф Джонсон.

Меган Маркл с мамой и бабушкой / The Daily Mail

Кроме этого, дядя герцогини признался, что вся семья была в восторге от новости об отношениях Меган Маркл и принца Гарри. Особенно этому радовалась Дория Редлан, которая была потрясена будущим статусом ее дочери. Кроме этого, Джозеф Джонсон уверен, что Меган выдержит давление общественности и пристальное внимание СМИ.

Меган действительно замечательный человек. Я восхищаюсь Дорией за то, как она воспитала ее. Она не боится быть самой собой. Ей нравится всеобщее внимание, она училась быть у всех на виду в Голливуде. Это хорошая подготовка, поэтому она со всем этим справится. Я читал, что некоторые из бывших подружек Гарри не выдерживали тщательного изучения, но Меган нравится то, что все следят за каждым ее шагом, – заверил Джозеф Джонсон.

Какими скандалами отличился отец Меган Маркл? Томас Маркл часто попадал в скандальные новости СМИ. Перед королевской свадьбой мужчину подловили на махинациях, доказав факт зарабатывания денег на браке принца Гарри и Меган Маркл. После серии резонансных новостей в СМИ он внезапно отказался вести свою дочь к алтарю, заявив, что имеет запланированную операцию. Журналисты предполагают, что именно денежные махинации стали причиной такого неожиданного решения Томаса Маркла. После этого мужчина давал многочисленные интервью, которые выливались во все новые скандалы. Узнав о беременности своей звездной дочери, Томас Маркл перестал появляться в СМИ и рассказал, что она будет замечательной матерью.