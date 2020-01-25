Как менялся образ Тины Кароль за время ее карьеры: фото, которые поражают

Поп-дива украинского шоу-бизнеса, эталон нежности и женственности, талантливая певица и ведущая – какой только поклонники не знают Тину Кароль. Однако артистка знаменита и благодаря своему безупречному образу. Какие наряды войдут в историю вокальной карьеры Тины Кароль – смотрите в материале LifeStyle 24.

Сегодня, 25 января, популярная артистка празднует день рождения. Тине Кароль исполнилось всего 35 лет, а она – одна из самых успешных вокалисток украинского шоу-бизнеса и известная в светских кругах модница. Образы звездной именинницы покоряют весь мир, ведь в таком же наряде охотно щеголяют мировые селебритиз. Но как Тина Кароль стала фэшн-иконой в Украине и какие образы запомнятся общественности – все это в эксклюзивном материале LifeStyle 24.

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Если ты не помнишь своего прошлого – у тебя нет будущего,

– написала ранее Тина Кароль под архивным снимком.

И это правда! Певица начинала свою вокальную карьеру из ансамбля Вооруженных сил Украины, о чем охотно рассказывает в интервью. Сейчас даже сложно представить знаменитую вокалистку в форме, однако в те времена она каждый раз выходила на сцену в штанном костюме и рубашке с галстуком, как и у мужского состава коллектива.



Тина Кароль в начале карьеры / Znaj

С тех пор много изменилось. Триумфальные выступления на Новой волне и Евровидении-2006, выпуски первых клипов, съемки для модных глянцев, замужество с продюсером Евгением Огиром и потеря любимого, возвращение на сцену после паузы – на каждом жизненном пути Тина Кароль возникала перед зрителями кардинально другой. Короткие платья, провокационные декольте, а впоследствии атласные наряды без бюстгальтера: певица совсем не боится модных перевоплощений.

Тина Кароль на разных этапах карьеры / Ivona / Viva

Не боялась артистка и экспериментировать с имиджем. В 2011 году Тина Кароль неожиданно остригла свои роскошные волосы и щеголяла с короткой стрижкой, которую дополняла довольно брутальными нарядами.



Тина Кароль с короткими волосами / Ivona



Певица Тина Кароль в брутальном виде / Радио Максимум

Пожалуй, переломными годами в жизни артистки были 2012 и 2013-й. Именно тогда муж Тины Кароль отправился на лечение в Германию. Однако медики не могли спасти жизнь известного продюсера и посоветовали ему провести последние дни в своем доме. 29 апреля 2013 года Евгений Огир умер от рака, а Тина Кароль после творческой паузы вернулась на сцену совсем другой.

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Изменился не только репертуар, который поп-дива написала в память о Евгении Огире, но и ее имидж. На смену грубым образам пришли платья из атласа, которые хейтеры даже сравнивали с пижамными рубашками. Наряд выглядел очень женственно и вызвал восторг у всех поклонников артистки.



Тина Кароль после потери супруга / "КП в Украине"

Главным элементом образа певицы стал дневной макияж с акцентом на красные губы. По словам Тины Кароль, именно помада помогала ей в сложные моменты скрывать боль от потери мужа и выходить на сцену с улыбкой.



Имидж Тины Кароль / Instagram / @tinakarol

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Но и этот привычный образ не был окончательным. С выходом новой пластинки "Интонации" Тина Кароль снова изменилась для зрителей. Артистка охотно променяла атласные платья на трендовый в 2017 году латекс. Приталенная одежда подчеркивала стройную фигуру поп-звезды и выглядела очень соблазнительно.

В латексных платьях Тина Кароль появлялась на торжественных событиях и даже на съемках развлекательного шоу "Голос страны". Об этом Потап в прямом эфире даже пошутил, что под латексом Тины скрывается хрупкая женщина.



Тина Кароль в латексных платьях / Karavan

Сейчас стиль Тины Кароль является примером для миллионов украинок. Во время обычных выходов, на репетициях или даже съемках звездная именинница с удовольствием надевает удобные кроссовки и удобную одежду.



Обольстительная фотосессия Тины Кароль в США / Instagram / @tinakarol

А вот для светских выходов артистка подбирает платья, которые подходят ее высокому званию. Наряд от Michel Kors, Versace, Dolce & Gabanna, Valentino, Louis Vitton – какими только элитными образами не щеголяла Тина Кароль за последние 2 года.



Тина Кароль в брендовых платьях​ / Karavan



Тина Кароль на День Независимости / Instagram / @tinakarol

Такая хрупкая извне, но сильная характером и голосом. Тина Кароль не зря является примером для подражания и с легкостью может похвастаться званием поп-дивы. В каждом движении, взгляде или интервью она ведет себя как королева сцены, которой не подходят интриги или конфликты. Поэтому миллионы украинок мечтают быть похожими на украинском фэшн-икону.