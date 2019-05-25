Как можно эффектно выглядеть в черном: пример Мелании Трамп

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Мелания Трамп: эффектный образ
Мелания Трамп: эффектный образ / Instagram / @flotus

Мелания Трамп – одна из самых известных модниц США. Первая леди после инаугурации ее мужа кардинально изменила стиль и теперь демонстрирует элегантность и утонченность во время каждого публичного выхода. Даже в черной одежде Мелания Трамп умеет выглядеть великолепно.

В понедельник, 27 мая, в США будут отмечать День памяти, во время которого чиновники вспомнят военных, погибших на службе. Однако в такой важный для страны день президент и первая леди будут находится в запланированной поездке в Японию. Поэтому представители Белого дома поспешно внесли изменения, добавив в график Дональда и Мелании Трамп визит на Арлингтонское национальное кладбище.

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Соответственно президентская чета почтила память погибших военных 23 мая. По традиции, Дональд и Мелания Трамп лично установили маленькие американские флаги на каждой из 34 могил.

Для меня было большой честью посетить Арлингтонское кладбище и установить флаги на надгробиях, чтобы почтить память наших погибших героев. Пусть Господь благословит всех наших военных, их семьи и нашу великую нацию,
– написала Мелания Трамп в своем блоге.

К сообщению первая леди США добавила красноречивые фото. Согласно кадрам, на скорбную церемонию Мелания Трамп пришла в строгом черном миди-платье с поясом на талии. Знаменитая американка отказалась от любимых туфель-лодочек, предпочтя обычные балетки. И хотя образ total-black может выглядеть иногда не оригинально, Мелания Трамп ярко доказала обратное: она выглядела элегантно и потрясающе.

Дональд і Меланія Трамп
Дональд и Мелания Трамп​  / Instagram / @flotus

Розкішний образ Меланії Трамп
Роскошный образ Мелании Трамп​ / Instagram / @flotus

Президент США і перша леді на скорботному заході
Президент США и первая леди на скорбном мероприятии​ / Instagram / @flotus

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Меланья Трамп Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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