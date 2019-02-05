Как называются родственники вареника в разных странах мира: видео

31 Читати новину українською
Украинские вареники
Украинские вареники / www.delonghi.com

Вареники – это одно из самых популярных традиционных блюд, которое обожают готовить в Украине не только на праздники, но и на каждый день. Кроме того, они настолько универсальны, что могут быть как солеными, так и сладкими. Поэтому по культовости их можно сравнить с итальянской пиццей или японскими суши. Однако знали ли вы сколько родственников у наших украинских вареников в разных регионах мира?

Так, почти в каждой стране существуют блюда, подобные украинским вареникам. Ярким "родственником" нашего блюда являются итальянские равиоли – разновидность пасты. Классической начинкой "итальянца" обычно считается смесь сыра рикотта и шпината.

Читайте также: Вкусно, как в детстве рецепт вареников с вишней


Итальянские равиоли / soscuisine.com

А в Китае получили бешеную любовь вонтоны – разновидность пельменей, которые могут готовиться на пару, вариться или жариться. Лепят китайские вонтоны так, чтобы они были в форме кувшина. Начинку чаще всего делают из курятины, свинины, креветок, капусты или грибов.


Китайские вонтоны / steaklovers.menu

Популярными даже в Украине стали грузинские хинкали. Интересной особенностью приготовления является то, что сверху должен быть "хвостик" из теста, за который нужно держаться и аккуратно есть блюдо.


Грузинские хинкали / webspoon.ru

В Тибете и Непале также есть своя версия приготовления похожего на украинские вареники блюда – момо. Однако в этих странах, это считается вариантом фаст-фуда, который продают на каждом шагу. Чаще всего тибетские момо готовятся на пару.


Тибетские момо / himalayatraveltour.wordpress.com

Больше подробностей того, как называются подобные украинским вареникам блюда, смотрите в коротком ролике.

Как называются родственники вареника в разных странах мира: смотрите видео

 

blog_ava
Кандидаты в президенты Украины-2019: список
сегодня
78444
Теги: Новости Украины LifeStyle Food and Drinks Новости Грузии Китай Тибет
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
сегодня 12:28 7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
47
Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
сегодня 12:06 Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
58
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
сегодня 09:59 Китайский Новый год 2019: особенности празднования
Настя Сукач 32913
Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
4 февраля 18:00 Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
93
Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
4 февраля 13:54 Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
197
Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
4 февраля 11:06 Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
Богданна Рибак 211
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук