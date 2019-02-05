Как называются родственники вареника в разных странах мира: видео

Вареники – это одно из самых популярных традиционных блюд, которое обожают готовить в Украине не только на праздники, но и на каждый день. Кроме того, они настолько универсальны, что могут быть как солеными, так и сладкими. Поэтому по культовости их можно сравнить с итальянской пиццей или японскими суши. Однако знали ли вы сколько родственников у наших украинских вареников в разных регионах мира?

Так, почти в каждой стране существуют блюда, подобные украинским вареникам. Ярким "родственником" нашего блюда являются итальянские равиоли – разновидность пасты. Классической начинкой "итальянца" обычно считается смесь сыра рикотта и шпината.

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Итальянские равиоли / soscuisine.com

А в Китае получили бешеную любовь вонтоны – разновидность пельменей, которые могут готовиться на пару, вариться или жариться. Лепят китайские вонтоны так, чтобы они были в форме кувшина. Начинку чаще всего делают из курятины, свинины, креветок, капусты или грибов.



Китайские вонтоны / steaklovers.menu

Популярными даже в Украине стали грузинские хинкали. Интересной особенностью приготовления является то, что сверху должен быть "хвостик" из теста, за который нужно держаться и аккуратно есть блюдо.



Грузинские хинкали / webspoon.ru

В Тибете и Непале также есть своя версия приготовления похожего на украинские вареники блюда – момо. Однако в этих странах, это считается вариантом фаст-фуда, который продают на каждом шагу. Чаще всего тибетские момо готовятся на пару.



Тибетские момо / himalayatraveltour.wordpress.com

Больше подробностей того, как называются подобные украинским вареникам блюда, смотрите в коротком ролике.

Как называются родственники вареника в разных странах мира: смотрите видео