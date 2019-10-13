Как носить красный джемпер: Натали Портман показала стильный casual-образ

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Натали Портман
Натали Портман / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Натали Портман, которая известна своими феминистическими взглядами, посетила мероприятие Variety's Power of Women 2019 Лос-Анджелесе в пятницу, 11 октября.

Звезда фильма "Черный лебедь" подготовила простой и комфортный look для светского события. Натали надела красный джемпер с короткими рукавами с черными широкими брюками.

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Вместо классических лодочек на каблуке, Портман выбрала черные удобные балетки. Стилисты дополнили образ актрисы макияжем в коричнево-золотых оттенках с акцентом на глазах и сделали легкую волнистую укладку волос.

На мероприятие от издания Variety пришло немало других звезд с мировой известностью: Дженнифер Энистон, Бри Ларсон, Мэрайя Кэри и другие.

Наталі Портман
Натали Портман / Getty Images

Лауреатами премии Variety за карьерные достижения и благотворительную деятельность было выбрано шесть женщин: Мэрайя Кэри, Аквафин, Чак Хан, Бри Ларсон, Данную Уолден и Дженнифер Энистон.

Энистон выступила с речью, в которой призналась, что не считает себя влиятельной. Но, по ее словам, она сильна. Дженнифер призналась, что сила ее голоса пришла после съемок в сериале "Друзья".

Я начала встречать людей, которые говорили мне, как много значит для них шоу – как оно поднимает их настроение во время расставания с любимым или помогает пережить тяжелую болезнь. Я была невероятно этим тронута. Настоящая сила приходит от использования своего голоса, когда вы поддерживаете людей и объединяете их,
– заявила актриса.

дженніфер еністон
Дженнифер Энистон / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости LifeStyle Натали Портман Дженнифер Энистон
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