Как носить традиционный украинский венок в современном образе

Традиционный женский украинский головной убор – венок. В Украине с давних времен существовали возрастные, магические, ритуальные, обычные венки. Всего их более 77 видов. 24 канал решил показать, как совместить традиционный венок в современном образе.

Традиция плести венки для украшения достигает еще языческих, доисторических времен. Они были атрибутом обрядов весеннего цикла и купальских игрищ.

Читайте также Самые распространенные мифы об уходе за волосами

Всего в венке могло быть до 12 различных цветов. У каждого цветка был свой символ:

мак – цветок грез, символ плодородия, красоты, молодости;

ромашка – символ любви, нежности, верности;

подсолнечник – преданность и верность;

васильки – символ человечности;

мальва, пион, роза – символы веры, надежды, любви;

мята – оберег для ребенка и его здоровья;

душица – символ любви матери к ребенку;

лилия – девичьи чары, чистота, целомудрие;

девясил – символ корня девяти сил, который укрепляет и возвращает здоровье;

бессмертник – символ здоровья, заживляет язвы и раны;

хмель – гибкость и ум;

калина – красота и девичья красота.



Украинский венок / Фото: ck.ridna.ua

Пышный и большой венок можно использовать и дополнить образ для фотосессии. Он сделает акцент на глазах и лице и подчеркнет их красоту.



Для фотосессии / Фото: pinterest.com



Для фотосессии можно использовать очень большой венок / Фото: pinterest.com

Для свидания стоит выбрать венок-обруч, который будет поддерживать прическу и добавит полноты образу.



Венок для свиданий / Фото: pinterest.com



На свидании с венком можно выглядеть элегантно / Фото: pinterest.com

Невеста может подобрать венок из живых цветов, который будет компоноваться как с букетом, так и со свадебным платьем.



Для свадебного образа / Фото: pinterest.com



Живые цветы дополнят образ невесты / Фото: pinterest.com