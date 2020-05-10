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Как носить традиционный украинский венок в современном образе

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Традиционный украинский венок и современная одежда
Традиционный украинский венок и современная одежда / pinterest.com

Традиционный женский украинский головной убор – венок. В Украине с давних времен существовали возрастные, магические, ритуальные, обычные венки. Всего их более 77 видов. 24 канал решил показать, как совместить традиционный венок в современном образе.

Традиция плести венки для украшения достигает еще языческих, доисторических времен. Они были атрибутом обрядов весеннего цикла и купальских игрищ.

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Всего в венке могло быть до 12 различных цветов. У каждого цветка был свой символ:

  • мак – цветок грез, символ плодородия, красоты, молодости;
  • ромашка – символ любви, нежности, верности;
  • подсолнечник – преданность и верность;
  • васильки – символ человечности;
  • мальва, пион, роза – символы веры, надежды, любви;
  • мята – оберег для ребенка и его здоровья;
  • душица – символ любви матери к ребенку;
  • лилия – девичьи чары, чистота, целомудрие;
  • девясил – символ корня девяти сил, который укрепляет и возвращает здоровье;
  • бессмертник – символ здоровья, заживляет язвы и раны;
  • хмель – гибкость и ум;
  • калина – красота и девичья красота.


Украинский венок / Фото: ck.ridna.ua

Пышный и большой венок можно использовать и дополнить образ для фотосессии. Он сделает акцент на глазах и лице и подчеркнет их красоту.


Для фотосессии / Фото: pinterest.com


Для фотосессии можно использовать очень большой венок / Фото: pinterest.com

Для свидания стоит выбрать венок-обруч, который будет поддерживать прическу и добавит полноты образу.


Венок для свиданий / Фото: pinterest.com


На свидании с венком можно выглядеть элегантно / Фото: pinterest.com

Невеста может подобрать венок из живых цветов, который будет компоноваться как с букетом, так и со свадебным платьем.


Для свадебного образа / Фото: pinterest.com


Живые цветы дополнят образ невесты / Фото: pinterest.com

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Красота
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