Как носить традиционный украинский венок в современном образе
Традиционный женский украинский головной убор – венок. В Украине с давних времен существовали возрастные, магические, ритуальные, обычные венки. Всего их более 77 видов. 24 канал решил показать, как совместить традиционный венок в современном образе.
Традиция плести венки для украшения достигает еще языческих, доисторических времен. Они были атрибутом обрядов весеннего цикла и купальских игрищ.
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Всего в венке могло быть до 12 различных цветов. У каждого цветка был свой символ:
- мак – цветок грез, символ плодородия, красоты, молодости;
- ромашка – символ любви, нежности, верности;
- подсолнечник – преданность и верность;
- васильки – символ человечности;
- мальва, пион, роза – символы веры, надежды, любви;
- мята – оберег для ребенка и его здоровья;
- душица – символ любви матери к ребенку;
- лилия – девичьи чары, чистота, целомудрие;
- девясил – символ корня девяти сил, который укрепляет и возвращает здоровье;
- бессмертник – символ здоровья, заживляет язвы и раны;
- хмель – гибкость и ум;
- калина – красота и девичья красота.
Украинский венок / Фото: ck.ridna.ua
Пышный и большой венок можно использовать и дополнить образ для фотосессии. Он сделает акцент на глазах и лице и подчеркнет их красоту.
Для фотосессии / Фото: pinterest.com
Для фотосессии можно использовать очень большой венок / Фото: pinterest.com
Для свидания стоит выбрать венок-обруч, который будет поддерживать прическу и добавит полноты образу.
Венок для свиданий / Фото: pinterest.com
На свидании с венком можно выглядеть элегантно / Фото: pinterest.com
Невеста может подобрать венок из живых цветов, который будет компоноваться как с букетом, так и со свадебным платьем.
Для свадебного образа / Фото: pinterest.com
Живые цветы дополнят образ невесты / Фото: pinterest.com