Как обыграть классический костюм: Мишель Обама добавила блестящие элементы – фото

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Мишель Обама
Мишель Обама / www.gettyimages.com

Бывшая первая леди США Мишель Обама не прекращает поражать поклонников своими смелыми и стильными сочетаниями в одежде. Так, жена Барака Обамы организовала тур в поддержку своей новой книги "Becoming" ( "Становление").

Мишель посетила Эрикссон Глоб, в Стокгольме. Для выступления Обама примерила костюм светло-салатового цвета со стразами и брошами на воротнике от шведской марки Acne Studios.

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Для яркого акцента в образе бывшая первая леди США выбрала блестящие туфли на каблуках от Jimmy Choo и украшения. Таким образом жена Барака в очередной раз подтвердила статус иконы стиля.

Мішель Обама
Мишель Обама / Getty Images

Мішель Обама
​Мишель Обама / Getty Images

Добавим, что все поклонники до сих пор помнят эффектный выход Мишель в ярко-желтом шелковом платье с разрезом от бедра и с ботфортами от бренда Balenciaga, высота которых достигала бедер.

Мішель Обама
​Мишель Обама / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости США
Источник: LifeStyle 24
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