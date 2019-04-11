Как обыграть классический костюм: Мишель Обама добавила блестящие элементы – фото

Бывшая первая леди США Мишель Обама не прекращает поражать поклонников своими смелыми и стильными сочетаниями в одежде. Так, жена Барака Обамы организовала тур в поддержку своей новой книги "Becoming" ( "Становление").

Мишель посетила Эрикссон Глоб, в Стокгольме. Для выступления Обама примерила костюм светло-салатового цвета со стразами и брошами на воротнике от шведской марки Acne Studios.

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Для яркого акцента в образе бывшая первая леди США выбрала блестящие туфли на каблуках от Jimmy Choo и украшения. Таким образом жена Барака в очередной раз подтвердила статус иконы стиля.



Мишель Обама / Getty Images



​Мишель Обама / Getty Images

Добавим, что все поклонники до сих пор помнят эффектный выход Мишель в ярко-желтом шелковом платье с разрезом от бедра и с ботфортами от бренда Balenciaga, высота которых достигала бедер.



​Мишель Обама / Getty Images