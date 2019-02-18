Как отвечать на неуместные вопросы: забавные советы от Оли Цибульской

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Оля Цибульская рассказала, как реагировать на неудобные вопросы
Оля Цибульская рассказала, как реагировать на неудобные вопросы / Instagram / @cybulskaya

Каждый человек сталкивался с неудобной ситуацией, когда собеседник интересуется слишком частными деталями жизни. Исключением не стала и украинская певица Оля Цибульская, которая дала совет, как реагировать на подобный интерес других.

О свадьбе, детях и частной жизни – много вопросов из личной жизни интересуют бестактных людей, которые, не стесняясь, пытаются выведать все у собеседника. Однако, по совету Оли Цыбульской, не стоит теряться в неудобной ситуации, а достойно ответить оппоненту.

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Есть люди, которых раздражают успехи других, зато чужие неудачи, наоборот – придают сил. Давайте оставим завистников ни с чем,
– призвала сторонников Оля Цибульская.

Видимо, звезда частенько сталкивается с такими людьми, поэтому вывела ряд вопросов, которые могут помочь в дальнейшем избежать подобных вопросов. Советы Оли Цибульской остроумные, поэтому вызвали смех у многих сторонников артистки.

  1. "А у тебя свои губы?" – можно ответить: "Нет, донашиваю за старшей сестрой".
  2. "Ты еще не устроилась на работу?" – "Нет! Продолжаю прекрасно проводить время!"
  3. "Когда за вторым (вторым ребенком, – LifeStykle 24)?" – "Мне показалось, ты хотела бы принять участие?"

Ранее подобные советы давала телеведущая Маша Ефросинина. "Почему у Вас до сих пор нет детей?", "Сколько ты зарабатываешь?", "Когда ты выйдешь замуж?", "Что тебе подарили на день рождения?", "Что ты с собой сделала?" – именно эти бестактные вопросы вывела в топ-5 украинская блогерша.

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Теги: Музыка LifeStyle Советы Оля Цибульская
Источник: LifeStyle 24
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