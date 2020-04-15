Как покрасить яйца чаем каркаде: пошаговая инструкция

Приближается Пасха, а это значит, что стоит задуматься над тем, какие крашеные пасхальные яйца мы хотим видеть на своем праздничном столе. Промышленные красители иногда окрашивают не только скорлупу, но и белок. Поэтому предлагаем вам оригинальный экологичный краситель – чай каркаде.

Конечно, каждый из нас любит на Пасхальной столе видеть цветные, яркие пасхальные яйца. Впрочем яйца можно сделать не только красивыми, но и безопасными и оригинальными, ведь после окрашивания чаем каркаде они станут серебряными.

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Как подготовить яйца к покраске на Пасху

– чтобы яйца не лопнули при варке, достаньте их из холодильника минимум за полчаса до варки.

– для того чтобы краска легла ровно, яйца нужно тщательно помыть. Чтобы краска легла равномерно, протрите яйца мыльным раствором.

– чтобы яйца быстро чистились, после варки опустите их на несколько минут в холодную воду.

Как покрасить яйца чаем каркаде

Ингредиенты для окраски:

Высушенные лепестки каркаде – 8 ст. л

Вода – 1 л;

Белые куриные яйца,

Поваренная соль – 0,5 ст. л.

1.Положите яйца в кастрюлю с подсоленной водой и варите в течение 10-13 минут.

2.Пока варятся яйца, подготовьте покрасочный настой. Для этого залейте 2-3 столовые ложки листьев каркаде в кастрюле кипятком.

3.Оставьте настаиваться на 15-20 минут.

4. После того, как яйца сварятся – поставьте их на 1 минуту в чайную заварку. Достаньте, протрите салфеткой и снова опустите в раствор. После этого скорлупа должна окраситься в серый оттенок. Чем дольше вы будете их держать в заварке, тем более прокрашенными они будут.



Настой чая каркаде окрасит яйца в серый цвет

5. После покраски дайте яйцам остыть, протрите растительным маслом для блеска.

Если хотите получить красный цвет вместо серебряного, добавьте в кастрюлю 1 чайную ложку лимонного сока. Таким образом вы получите яркий оттенок.



Окраска яиц чаем каркаде