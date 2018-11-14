Как праздновал свои 70 принц Чарльз: первые фото именинника и других членов королевской семьи

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Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз
Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз / Instagram/ @chrisjacksongetty

В среду, 14 ноября, герцог Уэльский праздновал свое 70-летие. В сети появились первые фото сына королевы Елизаветы II принца Чарльза, Камиллы Паркер Боулз и других членов королевской семьи.

Фото именинника принца Чарльза и его жены Камиллы Паркер Боулз появилось на официальной странице Clarence House в Instagram. Фотография была сделана в день рождения герцога перед тем, как супруги отправились на празднование в Букингемский дворец.

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На торжественный прием принц Чарльз и Камилла выбрали наряды в одной цветовой гамме – костюм герцога и платье герцогини были насыщенного синего цвета, который так любит монаршая семья. Герцог Уэльский позировал перед камерой с забавным разноцветным шариком, на которой виднелась цифра "70". Чарльз был в прекрасном настроении.

Принц Чарльз та Камілла Паркер Боулз
Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз / Getty Images

На официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter появилось поздравление, которое королева Елизавета II адресовала своему старшему сыну.

Это счастье, когда мать может объявить тост своему сыну на его 70-летие. Это означает, что ты жила достаточно долго и своими глазами видела, как твой ребенок растет,
– сказала королева.

На вечернее празднование дня рождения принца Чарльза другие члены монаршей семьи подъезжали один за одним отдельными автомобилями. Папарацци удалось сфотографировать Меган Маркл и Кейт Миддлтон по дороге в Букингемский дворец. Волосы Меган были аккуратно уложены вверх, а на ушах сверкали большие бриллиантовые серьги. Можно заметить, что жена принца Гарри для светского мероприятия выбрала платье темного цвета.

 

Кейт Миддлтон для праздничного ужина тоже надела драгоценный аксессуар – бриллиантовые серьги, но нарядилась в платье розового цвета. Вечерняя прическа лишь подчеркнула красивые скулы герцогини, которые ярко сияли.

 

 

Теги: LifeStyle Великобритания Мода Королівська сім'я Меган Маркл Кейт Миддлтон
Источник: 24 канал
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