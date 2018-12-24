Как приготовить оливье: 3 необычных рецепта к новогоднему столу

1323 Читати новину українською
3 необычных рецепта оливье
3 необычных рецепта оливье / Фото из открытых источников

Ни для кого не новость, что оливье считают действительно коронным блюдом на праздничном столе в новогоднюю ночь. Но попробуем отойти от классики и приготовить салат с несколько другими ингредиентами.

В Cosmopolitan поделились интересными рецептами, как приготовить не менее вкусное оливье с другими составляющими.

Читайте также: Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара

Оливье с красной рыбой и икрой

Ингредиенты:

картофель – 4 шт;
морковь – 2 шт;
маринованный огурец – 2 шт;
лук – 1 шт;
консервированный горошек – 1 банка;
яйца – 2 шт;
красная икра – 2 ст. л .;
копченая рыба (семга, лосось) – 200 г;
майонез – 200 г
соль по вкусу.

Оливье на Новый год
Оливье с красной рыбой и икрой / Cosmopolitan

Рецепт приготовления

Нарежьте небольшими кубиками отварной картофель, яйца, морковь, а также огурцы, лук и красную рыбу. Выложите все в большую миску.

Добавьте в миску горошек, икру, майонез, соль по вкусу и аккуратно перемешайте.

Для украшения салата можно использовать зелень или ту же икру.

Читайте также: Рождественский пост 2018: рецепты блюд от шеф-повара, которые вы можете приготовить дома

Оливье с ананасами и куриным филе

Ингредиенты:

картофель – 3 шт;
ананас – 250 г;
лук – 1/2 шт;
отварное куриное филе – 1 шт;
майонез – 200 г;
соль по вкусу.

Оливье на Новый год
Оливье с ананасами и куриным филе / Cosmopolitan

Рецепт приготовления

Нарежьте аккуратно филе, лук и картофель маленькими кубиками.

Очистите ананас (если нет свежего, можете использовать консервированный) и также измельчите.

Высыпьте все нарезанные ингредиенты в салатницу, добавьте майонез, соль и тщательно перемешайте.

Читайте также: Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев

Оливье с креветками

Ингредиенты:

картофель – 4 шт;
морковь – 2 шт;
маринованные огурцы – 3 шт;
лук – 1 шт;
яйцо – 4 шт;
креветки – 500 г;
майонез – 200 г;
соль по вкусу.

Оливье на Новый год
Оливье с креветками / Cosmopolitan

Рецепт приготовления

Нарежьте овощи, яйца и огурцы небольшими кубиками и переложите в миску.

Измельчите лук и добавьте к нарезанным ингредиентам.

Креветки опустите в кипящую воду, подержите несколько минут, затем очистите, нарежьте небольшими кусочками и также высыпьте в миску. Не забудьте оставить пару штук для украшения салата.

Заправьте салат майонезом, посолите и украсьте креветками, зеленью и половинками яиц.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Новогодние праздники
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
сегодня 12:14 Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
59825
Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
сегодня 09:00 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
Юлія Михайлова 470
Апельсины, корица и макароны: как оригинально украсить елку
23 декабря 10:00 Апельсины, корица и макароны: как оригинально украсить елку
1520
Украинские спортсменки-красавицы, которые покорили мир в 2018 году: соблазнительные фото
22 декабря 20:02 Украинские спортсменки-красавицы, которые покорили мир в 2018 году: соблазнительные фото
Катерина Козачинська 1761
5 новогодних украшений, которые можно сделать своими руками за полчаса
22 декабря 19:37 5 новогодних украшений, которые можно сделать своими руками за полчаса
Олена Булан 3608
Ванессе Паради – 46! Топ-5 обложек журналов, где позирует французская модель
22 декабря 16:20 Ванессе Паради – 46! Топ-5 обложек журналов, где позирует французская модель
Юлія Девда 460
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук