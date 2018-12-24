Как приготовить оливье: 3 необычных рецепта к новогоднему столу

Ни для кого не новость, что оливье считают действительно коронным блюдом на праздничном столе в новогоднюю ночь. Но попробуем отойти от классики и приготовить салат с несколько другими ингредиентами.

В Cosmopolitan поделились интересными рецептами, как приготовить не менее вкусное оливье с другими составляющими.

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Оливье с красной рыбой и икрой

Ингредиенты:

картофель – 4 шт;

морковь – 2 шт;

маринованный огурец – 2 шт;

лук – 1 шт;

консервированный горошек – 1 банка;

яйца – 2 шт;

красная икра – 2 ст. л .;

копченая рыба (семга, лосось) – 200 г;

майонез – 200 г

соль по вкусу.



Оливье с красной рыбой и икрой / Cosmopolitan

Рецепт приготовления

Нарежьте небольшими кубиками отварной картофель, яйца, морковь, а также огурцы, лук и красную рыбу. Выложите все в большую миску.

Добавьте в миску горошек, икру, майонез, соль по вкусу и аккуратно перемешайте.

Для украшения салата можно использовать зелень или ту же икру.

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Оливье с ананасами и куриным филе

Ингредиенты:

картофель – 3 шт;

ананас – 250 г;

лук – 1/2 шт;

отварное куриное филе – 1 шт;

майонез – 200 г;

соль по вкусу.



Оливье с ананасами и куриным филе / Cosmopolitan

Рецепт приготовления

Нарежьте аккуратно филе, лук и картофель маленькими кубиками.

Очистите ананас (если нет свежего, можете использовать консервированный) и также измельчите.

Высыпьте все нарезанные ингредиенты в салатницу, добавьте майонез, соль и тщательно перемешайте.

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Оливье с креветками

Ингредиенты:

картофель – 4 шт;

морковь – 2 шт;

маринованные огурцы – 3 шт;

лук – 1 шт;

яйцо – 4 шт;

креветки – 500 г;

майонез – 200 г;

соль по вкусу.



Оливье с креветками / Cosmopolitan

Рецепт приготовления

Нарежьте овощи, яйца и огурцы небольшими кубиками и переложите в миску.

Измельчите лук и добавьте к нарезанным ингредиентам.

Креветки опустите в кипящую воду, подержите несколько минут, затем очистите, нарежьте небольшими кусочками и также высыпьте в миску. Не забудьте оставить пару штук для украшения салата.

Заправьте салат майонезом, посолите и украсьте креветками, зеленью и половинками яиц.