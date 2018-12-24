Как приготовить оливье: 3 необычных рецепта к новогоднему столу
Ни для кого не новость, что оливье считают действительно коронным блюдом на праздничном столе в новогоднюю ночь. Но попробуем отойти от классики и приготовить салат с несколько другими ингредиентами.
В Cosmopolitan поделились интересными рецептами, как приготовить не менее вкусное оливье с другими составляющими.
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Оливье с красной рыбой и икрой
Ингредиенты:
картофель – 4 шт;
морковь – 2 шт;
маринованный огурец – 2 шт;
лук – 1 шт;
консервированный горошек – 1 банка;
яйца – 2 шт;
красная икра – 2 ст. л .;
копченая рыба (семга, лосось) – 200 г;
майонез – 200 г
соль по вкусу.
Оливье с красной рыбой и икрой / Cosmopolitan
Рецепт приготовления
Нарежьте небольшими кубиками отварной картофель, яйца, морковь, а также огурцы, лук и красную рыбу. Выложите все в большую миску.
Добавьте в миску горошек, икру, майонез, соль по вкусу и аккуратно перемешайте.
Для украшения салата можно использовать зелень или ту же икру.
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Оливье с ананасами и куриным филе
Ингредиенты:
картофель – 3 шт;
ананас – 250 г;
лук – 1/2 шт;
отварное куриное филе – 1 шт;
майонез – 200 г;
соль по вкусу.
Оливье с ананасами и куриным филе / Cosmopolitan
Рецепт приготовления
Нарежьте аккуратно филе, лук и картофель маленькими кубиками.
Очистите ананас (если нет свежего, можете использовать консервированный) и также измельчите.
Высыпьте все нарезанные ингредиенты в салатницу, добавьте майонез, соль и тщательно перемешайте.
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Оливье с креветками
Ингредиенты:
картофель – 4 шт;
морковь – 2 шт;
маринованные огурцы – 3 шт;
лук – 1 шт;
яйцо – 4 шт;
креветки – 500 г;
майонез – 200 г;
соль по вкусу.
Оливье с креветками / Cosmopolitan
Рецепт приготовления
Нарежьте овощи, яйца и огурцы небольшими кубиками и переложите в миску.
Измельчите лук и добавьте к нарезанным ингредиентам.
Креветки опустите в кипящую воду, подержите несколько минут, затем очистите, нарежьте небольшими кусочками и также высыпьте в миску. Не забудьте оставить пару штук для украшения салата.
Заправьте салат майонезом, посолите и украсьте креветками, зеленью и половинками яиц.