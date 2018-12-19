Как приготовить печеночные оладьи: рецепт блюда

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Как приготовить печеночные оладьи: рецепт блюда
Как приготовить печеночные оладьи: рецепт блюда / vkazivka.com

Если вы любите есть блюда из печени, тогда непременно попробуйте приготовить ароматные оладьи. В блюдо можно добавить пряности, которые сделают их вкус непревзойденным.

Рецепты печеночных оладий есть совершенно разные, ведь украинские хозяйки любят экспериментировать на кухне, добавляя к привычным блюдам свои любимые ингредиенты. Для оладий можно выбрать как куриную, так и говяжью или свиную печень.

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Ингредиенты:
печень куриная – 300 г;
яйцо куриное – 1 шт.;
лук репчатый – 1 шт.;
зубчик чеснока;
сметана – 1 ст. л.;
щепотка соды;
мука – 5-6 ст.л.;
специи;
масло.

Как приготовить печеночные оладьи: рецепт блюда

Измельчите печень блендером или в мясорубке. К ней добавьте лук и зубчик чеснока. Все тщательно перемешайте.

К полученной массе влейте сметану и яйцо со специями. Постепенно всыпьте муку, тщательно все перемешивая до однородного состояния. В конце приготовления смеси добавьте щепотку соды (до 0,5 чайной ложки). Масса должна быть такой же плотности, как на обычные оладьи, чтобы при жарке не растекалась на сковороде. При необходимости добавьте больше муки, чем указано в рецепте.

Прожарь оладьи на небольшом огне с двух сторон до румяной корочки. Подавайте оладьи с любимыми соусами или сметаной.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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