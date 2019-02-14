Как приготовить полезные конфеты: пошаговый рецепт
Быть здоровым – всегда тренд! Однако что делать тем, кто не может отказаться от сладкого? На помощь придут финики и другие здоровые альтернативы сахару. Наши журналисты приготовили для вас рецепт конфет без добавления сахара.
Сладости – отличный способ поднятия настроения. Но к большому сожалению, в классических конфетах так мало пользы, лишь лишние калории. Сегодня же можно найти альтернативу, которая стоит непомерно дорого. Как приготовить полезные конфеты дома, чтобы это было с пользой для здоровья и кошелька, читайте в материале.
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Как приготовить полезные финиковые конфеты
Вам нужно:
100 грамм фиников
75 грамм сушеной клюквы
100 грамм арахиса жареного
65 грамм какао (горькое, алкализованное)
Пошаговый рецепт приготовления
1. Финики и клюкву залейте кипятком и дайте настояться около 10 минут.
2. Арахис измельчите в блендере.
3. Слейте лишнюю воду с фиников и клюквы и взбейте в блендере.
6. Соедините все ингредиенты в емкости, по текстуре полученная масса должна напоминать пластилин. Масса немного липнет к рукам.
7. Сформируйте маленькие шарики. Затем посыпьте какао.
Важно держать конфеты некоторое время в холодильнике или другом прохладном месте и не допускать попадания воды. Все сложное на самом деле просто. Как и конфеты, которые обязательно будут вкусными и полезными!
Приятного аппетита!
Фото: Елена Кандяк