Как приготовить вкусное сливовое варенье: лучшие рецепты

Осень – прекрасное время для того, чтобы готовить запасы на зиму. Сливовое варенье – одно из самых вкусных, поэтому мы подобрали для вас рецепты, которые сделают зимние вечера вкусными.

Оказывается, сливовое варенье можно варить с различными добавками. Они дополняют вкус и делают варенье невероятно вкусным. Мы нашли для вас рецепт классического варианта, а также с орехами и какао.

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Рецепт сливового варенья

Ингредиенты:

– 1,5 кг слив;

– 1 кг сахара.

Как приготовить варенье из слив:

1. Тщательно помойте сливы, отберите испорченные плоды, удалите косточки. После удаления поставьте сливы в кастрюлю, в которой они будут вариться.

2. В посуду со сливами засыпьте сахар, равномерно его распределив. Аккуратно все перемешайте, чтобы не повредить плоды.

3. Подождите пока сливы не пустят сок и не растопят сахар. Это займет от 2 до 4 часов. Когда образуется сливовый сок, можно начинать готовить варенье.

4. Поставьте кастрюлю со сливами на плиту, на медленный огонь, периодически перемешивая. Во время варки будет появляться пенка, которую надо убирать. Сливовое варенье должно прокипеть 10 минут.

5. Банки хорошо помойте и простерилизуйте, а крышки прокипятите в кипящей воде несколько минут.

6. После того, как варенье прокипит 10 минут, его надо убрать с огня и можно начинать разливать варенье по банкам. Помните, что при литье варенья в банки, надо обезопасить свои руки, чтобы не обжечься о горячее стекло. Наполнив банку, нужно сразу закатать крышку.

7. Готовые банки с вареньем нужно перевернуть и завернуть, оставив его остывать.

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Рецепт сливового варенья из какао

Ингредиенты:

– 1,5 кг слив без косточек;

– 500-600 г сахарного песка;

– 5 ст.л. какао;

– 5 г ванильного сахара.

Как приготовить варенье из слив и какао:

1. Помойте сливы, удалите хвостики, разрежьте на две половинки, выньте косточки. На дно кастрюли налейте немного воды. Затем туда поставьте сливы, накройте кастрюлю крышкой и поставьте на огонь.

2. Прогрейте сливы на небольшом огне (пока не послышится шипение воды), постепенно уменьшите огонь до минимального и варите 20-25 минут.

3. После этого перетрите сливы сквозь дуршлаг, удаляя при этом кожицу. Мягкие сливы протираются очень легко. Это позволит получить однородное повидло.

4. После того, как сливы протертые, а кожура удалена, кастрюлю снова поместите на плиту. Засыпьте 400 граммов сахарного песка. Полученную массу перемешайте и включите средний огонь. На нем нужно довести сливы до кипения, после этого уменьшите огонь до минимума и продолжайте варить полчаса. При этом варенье тщательно перемешивайте, чтобы оно не пригорело.

5. Смешайте оставшиеся 200 граммов сахара с какао и добавьте в варенье, когда оно немного загустеет и потемнеет. Все ингредиенты тщательно перемешайте и на маленьком огне проварите еще 15 минут. После этого варенье можете разливать в банки.

Рецепт сливового варенья с орехами

Ингредиенты:

– 2 кг слив;

– 1,5 кг сахара;

– 400 г грецких орехов;

– 1-2 палочки корицы;

– 1 стакан воды.

Как приготовить варенье из слив и орехов:

1. Грецкие орехи обсушите на сковороде или в духовке, очистите и разделите на четвертинки. Сливы также помойте и обсушите.

2. На каждой сливе сделайте аккуратные надрезы крест-накрест и достаньте косточки, а сами сливы нафаршируйте орешками.

3. Подготовленные сливы с орехами засыпьте сахаром, добавьте воду, корицу и поставьте на средний огонь.

4. Варите сливовое варенье на медленном огне 20 минут до мягкости самих плодов, периодически снимая пену. В конце уберите корицу.

4. Горячее сливовое варенье аккуратно разложите по подготовленным стерилизованным банкам и закатайте.

6. Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте до полного остывания.