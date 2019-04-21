Как принц Гарри и беременная Меган Маркл поздравили королеву с праздником

Герцоги Сассекские имеют несколько напряженные отношения с королевой Елизаветой II, – утверждают инсайдеры западных СМИ. Поэтому при любой возможности принц Гарри и Меган Маркл пытаются наладить отношения с ней.

В воскресенье, 21 апреля, королева Елизавета II отмечает свое 93-летие. Ее Величество не празднует дату публично, а проводит этот день наедине со своими родственниками. А вот шумный праздник британцы с нетерпением ожидают в начале июня: именно тогда монарх организует торжественный парад с участием десятков офицеров и грандиозный концерт.

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Королевские родственники Елизаветы II уже успели ее поздравить с днем ​​рождения во время пасхального богослужения. А вот Меган Маркл, которая пропустила богослужение из-за последних дней беременности, решила опубликовать на Instagram-странице щемящее сообщение. От своего имени и принца Гарри было опубликовано приветствие, к которому были прикреплены архивные фото Елизаветы II.

С днем ​​рождения, Ваше Величество, мадам, бабушка. Желаем прекрасного дня! Гарри и Меган,

– нежно написали герцоги Сассекские.

Своенравная Меган Маркл часто имеет противоречия с представителями Кенсингтонского дворца. На последних месяцах беременности она прекратила выполнять свои королевские обязанности, объявив о декретном отпуске. Однако герцогиня Сассекская не стала больше отдыхать, а сразу же обратилась к Ее Величеству с просьбой получить независимость от дворца. Однако такое обращение Елизавета II оценила, как первый шаг к разрушению монархии.

Несмотря на вето британской королевы принц Гарри и Меган Маркл таки получили небольшую независимость: в сети они создали официальную страницу, на которой информируют своих поклонников о запланированных мероприятиях.