Как процветает дискриминация в Голливуде: актер Джеймс Кордан поразил откровенным заявлением

Британский ведущий и актер Джеймс Кордан решил не уходить от скандальных вопросов о дискриминации и откровенно рассказать, как пышнотелых звезд воспринимают в Голливуде.

На днях 40-летний актер принял участие в шоу Дэвида Таннанта The Late Late Show, передает ВВС. Во время общения с ведущим Джеймс Кордан решил не игнорировать данную тему о дискриминации пышнотелых звезд. Сам актер признался, что на собственном примере знает, как это, ведь из-за лишнего веса ему предлагают только комедийные роли,

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"Если бы инопланетянин вдруг прилетел на планету Земля и начал смотреть наши фильмы и сериалы, то он сделал бы вывод, что человек с лишним весом никогда не сможет найти свою любовь и заняться любовью. Режиссеры не находят актеров с нестандартной фигурой привлекательными и не снимают их в сценах в постели. Таким как я всегда достается роль забавных и нелепых друзей красавцев и альфа-самцов", – рассказал Джеймс Кордан.

Актер признался, что этот вывод он сделал после съемок в фильме The History Boys. Тогда стройные коллеги Джеймса Кордана получили больше сцен, чем он. При этом все актеры имели одинаковый опыт в Голливуде и были одного возраста.

Каждый день мои коллеги приходили на площадку с большим сценарием под мышкой. Мне же отправили всего две страницы, чтобы я сыграл небольшую эпизодическую роль в начале фильма,

– вспоминает Джеймс Кордан.

Смотрите трейлер к фильму The History Boys: видео

Но если в карьере комедийный актер и имеет какие-то противоречия, то в личной жизни у него царит гармония. Джеймс Кордан с 2012 года счастлив в браке с Джулией Кэри, с которой воспитывает троих детей.



Джеймс Кордан с женой / Heavy