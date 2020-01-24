24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Как прошел показ новой коллекции Оксаны Караванской в Давосе: фото

38 Читати новину українською
Показ новой коллекции Оксаны Караванской в Давосе / Пресс-служба

Культурная дипломатия в действии: во время Всемирного экономического форума в Давосе украинский дизайнер Оксана Караванская устроила показ новой коллекции. Модное шоу состоялось в Украинском Доме и стало одним из самых эксклюзивных и ярких мероприятий.

Новую коллекцию с этномотивами Оксана Караванская назвала Ukrainian Haute Couture. Около 30 уникальных женских образов продемонстрировали модели на модном показе. Сама же дизайнер не скрывает, что новую коллекцию создала с воодушевлением от силы и мистики карпатских гор. Поэтому наряды объединили давнюю гуцульскую музыку и современную графику, новейшие технологии с авторскими орнаментами, глубокие исторические и культурные смыслы.

Важно: Что Андре Тан рекомендует надевать модницам: тренды и антитренды в зимней одежде

На показ пришли участники Всемирного экономического форума. По словам представителей Оксаны Караванской, все очевидцы были поражены автентикой в ​​одежде, поэтому встретили модное шоу громкими овациями.

Оксана Караванська в Давосі
Оксана Караванская в Давосе / Пресс-служба

Как известно, Оксана Караванская – одна из отечественных модельеров, которая создает эксклюзивные вещи с уникальным креативным покроем и национальными орнаментами. Своими коллекциями она стремится продвигать имидж Украины в мире, поэтому модные шоу от Караванской уже пересмотрели в США, Франции и Швейцарии. В Давосе дизайнер представила одежду в рамках события "Украина: творчество, инновации, возможности".

Показ одягу від Оксани Караванської
Показ одежды от Оксаны Караванской / Пресс-служба

Українці влаштували фешн-показ у Давосі
Украинцы устроили фэшн-показ в Давосе / Пресс-служба

Вбрання від Оксани Караванської
Наряд от Оксаны Караванской / Пресс-служба

Показ нової колекції Оксани Караванської
Показ новой коллекции Оксаны Караванской / Пресс-служба

Фешн-подія у Давосі
Фэшн-событие в Давосе / Пресс-служба

Вироби від Караванської
Изделия от Караванской / Пресс-служба

Як пройшов показ від Оксани Караванської
Как прошел показ от Оксаны Караванской / Пресс-служба

Українці у Давосі
Украинцы в Давосе / Пресс-служба

Татьянин день: поздравления в прозе и стихах
сегодня
10583
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Давос 2020 LifeStyle Мода Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
23 января 21:30 Пятерка самых привлекательных образов супермодели Даутцен Крус
Юлія Девда 647
23 января 13:40 Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
Квітослава Туз 1098
23 января 09:28 Даутцен Крус – 35! Секреты красоты нидерландской супермодели
Юлія Девда 987
22 января 12:18 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 29483
22 января 11:22 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 1653
Новости
Больше новостей
Залиште відгук