Как прошел показ новой коллекции Оксаны Караванской в Давосе: фото

Культурная дипломатия в действии: во время Всемирного экономического форума в Давосе украинский дизайнер Оксана Караванская устроила показ новой коллекции. Модное шоу состоялось в Украинском Доме и стало одним из самых эксклюзивных и ярких мероприятий.

Новую коллекцию с этномотивами Оксана Караванская назвала Ukrainian Haute Couture. Около 30 уникальных женских образов продемонстрировали модели на модном показе. Сама же дизайнер не скрывает, что новую коллекцию создала с воодушевлением от силы и мистики карпатских гор. Поэтому наряды объединили давнюю гуцульскую музыку и современную графику, новейшие технологии с авторскими орнаментами, глубокие исторические и культурные смыслы.

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На показ пришли участники Всемирного экономического форума. По словам представителей Оксаны Караванской, все очевидцы были поражены автентикой в ​​одежде, поэтому встретили модное шоу громкими овациями.



Оксана Караванская в Давосе / Пресс-служба

Как известно, Оксана Караванская – одна из отечественных модельеров, которая создает эксклюзивные вещи с уникальным креативным покроем и национальными орнаментами. Своими коллекциями она стремится продвигать имидж Украины в мире, поэтому модные шоу от Караванской уже пересмотрели в США, Франции и Швейцарии. В Давосе дизайнер представила одежду в рамках события "Украина: творчество, инновации, возможности".



Показ одежды от Оксаны Караванской / Пресс-служба



Украинцы устроили фэшн-показ в Давосе / Пресс-служба



Наряд от Оксаны Караванской / Пресс-служба



Показ новой коллекции Оксаны Караванской / Пресс-служба



Фэшн-событие в Давосе / Пресс-служба



Изделия от Караванской / Пресс-служба



Как прошел показ от Оксаны Караванской / Пресс-служба Как прошел показ от Оксаны Караванской / Пресс-служба



Украинцы в Давосе / Пресс-служба