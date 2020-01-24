Как прошел показ новой коллекции Оксаны Караванской в Давосе: фото
Культурная дипломатия в действии: во время Всемирного экономического форума в Давосе украинский дизайнер Оксана Караванская устроила показ новой коллекции. Модное шоу состоялось в Украинском Доме и стало одним из самых эксклюзивных и ярких мероприятий.
Новую коллекцию с этномотивами Оксана Караванская назвала Ukrainian Haute Couture. Около 30 уникальных женских образов продемонстрировали модели на модном показе. Сама же дизайнер не скрывает, что новую коллекцию создала с воодушевлением от силы и мистики карпатских гор. Поэтому наряды объединили давнюю гуцульскую музыку и современную графику, новейшие технологии с авторскими орнаментами, глубокие исторические и культурные смыслы.
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На показ пришли участники Всемирного экономического форума. По словам представителей Оксаны Караванской, все очевидцы были поражены автентикой в одежде, поэтому встретили модное шоу громкими овациями.
Оксана Караванская в Давосе / Пресс-служба
Как известно, Оксана Караванская – одна из отечественных модельеров, которая создает эксклюзивные вещи с уникальным креативным покроем и национальными орнаментами. Своими коллекциями она стремится продвигать имидж Украины в мире, поэтому модные шоу от Караванской уже пересмотрели в США, Франции и Швейцарии. В Давосе дизайнер представила одежду в рамках события "Украина: творчество, инновации, возможности".
Показ одежды от Оксаны Караванской / Пресс-служба
Украинцы устроили фэшн-показ в Давосе / Пресс-служба
Наряд от Оксаны Караванской / Пресс-служба
Показ новой коллекции Оксаны Караванской / Пресс-служба
Фэшн-событие в Давосе / Пресс-служба
Изделия от Караванской / Пресс-служба
Как прошел показ от Оксаны Караванской / Пресс-служба
Украинцы в Давосе / Пресс-служба