Как Рэйчел Грин: звезде сериала "Друзья" Дженнифер Энистон – 50 лет!

Сегодня, 11 февраля, свой день рождения празднует американская актриса Дженнифер Энистон. В 50 лет звезда сериала "Друзья" выглядит почти так же, как ее героиня Рэйчел Грин: молодой, привлекательной и желанной.

Поэтому в честь этой даты LifeStyle 24 рассказывает читателям о секретах красоты именинницы, которыми она умело пользуется ежедневно. Ими знаменитость поддерживает так называемый культ "вечно юных" женщин, на который и создала моду в Голливуде.

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"Относительно воды я маниакальная"

Достаточное количество воды для организма – не главный секрет тонуса в арсенале Дженнифер Энистон. Ее актриса пьет в течение всего дня и традиционным объемом в полтора-два литра себя не ограничивает. "Со стороны может выглядеть, что жидкость я употребляю постоянно. В отношении нее я действительно маниакальная, ведь легко выпиваю по пять бутылок воды ежедневно. Для меня это уже привычка. Однако я знаю людей, которые забывают или ленятся ее пить. Некоторые даже ставят напоминание об этом себе на телефон", – рассказывала в одном из интервью звезда.



Один из секретов красоты голливудской актрисы – достаточное количество воды / Architectural Digest

По ее словам, такие приемы жидкости "кормят" кожу изнутри, она становится увлажненной и сияет. В конце концов, каждое утро Дженнифер начинает со стакана воды комнатной температуры, куда добавляет кусочек лимона.

Кстати, актриса не признает искусственного омоложения, благодаря которому ее голливудским коллегам удается подтянуть кожу. Она считает, что эффект после таких операций является временным. "Я всегда считала процедуры ботокса слишком простым и одновременно очень скользким способом убежать от реальности. Люди, которые соглашаются на них, теряют перспективу на красивое и естественное будущее... Я считаю, если правильно заботиться о своей коже, то старение превратится в какой-то удивительный процесс", – убеждена звезда.

"В холодильнике всегда храню сырые овощи, помещенные в контейнеры"

Как считает Дженнифер Энистон, подтянутые формы своего тела она получила не только благодаря регулярному употреблению воды, но и рациону, большинство которого составляют органические продукты. Актриса отдает предпочтение небольшим порциям здоровой пищи. К примеру, после воды утром голливудская красавица готовит себе фруктовое смузи или овсянку. Перекусом для нее могут быть яблоки и миндальное масло или зерновой хлеб с авокадо и яйцом. Ужин для актрисы – в основном продукты с содержанием белка: мясо, рыба, яйца, бобовые и орехи.



В своем рационе знаменитость отдает предпочтение овощам и фруктам / Сериал "Друзья"

Дженнифер старается готовить для себя самостоятельно. "В своем холодильнике я всегда храню сырые овощи, помещенные в контейнеры. Иногда оставляю фрукты и ягоды на ночь в морозилке. Как-то в спа-салоне подали на закуску замороженный виноград. Мне понравилось и теперь я тоже так делаю", – говорит она.

"Один из секретов моей стройности – бокс"

К числу звезд, которые заставляют себя ходить на тренировки, Дженнифер Энистон не принадлежит. Как и к тем знаменитостям, которые занимаются только одним видом спорта. Актрисе даже нравится чередовать физические нагрузки: например, 15 минут она бегает, столько же крутит педали на велотренажере, затем делает упражнения по кругу. "Я занимаюсь комплексом Booty Care. Это программа, основанная на техниках хореографии, пилатеса, балета и йоги, которые сочетаются с атлетическими нагрузками", – объясняет звезда.

Лейон Азубуйке – личный тренер Дженнифер Энистон по боксу / Instagram

А недавно в шоу Эллен ДеДженерес звезда открыла еще один секрет ее стройной фигуры. Оказывается, он – в боксе, который помогает телу женщины не только укреплять мышцы, но и разгружаться эмоционально. Этому виду спорта ее учит тренер Лейон Азубуйке. "Он называет меня чемпионкой и не дает расслабляться", – призналась телеведущей Энистон.

"Без помощи стилиста мои волосы превращаются в одуванчик"

Героиня Дженнифер Энистон Рэйчел Грин из сериала "Друзья" задала своими прическами тон тогдашним американским женщинам. В этом кино она часто появляется с объемным бобом или стрижкой "ступеньками". Интересно, что и в реальной жизни актриса редко выходит в люди без прически. "Я – проклятие парикмахера Криса Макмиллана: сначала ты уходишь от него, восхищаясь лучшей в мире стрижкой, а как только помоешь волосы, думаешь: "Где Крис?". Без его помощи мои волосы превращаются в одуванчик", – рассказывала звезда в интервью Harper's Bazaar.

Актриса со своим парикмахером Крисом Макмилланом / Demeter Clarc

Что касается макияжа, то его голливудская актриса наносит для того, чтобы подчеркнуть естественность своего лица. Категорическое "нет" Дженнифер говорит яркой красной помаде, так как считает: бронзовая кожа и эффект выгоревших волос не слишком удачно с ней сочетаются. Поэтому выбирает сдержанные оттенки: нюдовий и бежевый.

А как вам Дженнифер Энистон в свои 50 лет? Действительно ли голливудская актриса выглядит на такой возраст? Делитесь с нами в комментариях!