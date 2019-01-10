Как сестры: Риз Уизерспун снялась в фотосессии мамой и дочерью

Для оскароносной актрисы фотосессии для глянцев являются привычным делом, однако специально для американского Vogue Риз Уизерспун позировала перед камерой вместе со своей мамой и 19-летней дочерью.

Знаменитая голливудская актриса и продюсер Риз Уизерспун украсила первую страницу февральского номера популярного глянца. Однако самое интересное спряталось внутри журнала. В фотосессии для Vogue также снялись мама и дочь оскароносной актрисы.

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Новые снимки, на которых возникли три поколения семьи Уизерспун, появились на официальной странице глянца в Instagram. Также Риз дала интервью, в котором рассказала, почему решила снять сериал о женщинах и что думает о деле Харви Вайнштейна.

Мы хотели, чтобы в центре истории были только женщины. Мне надоело работать над фильмами, где я была единственной женщиной в главной роли. Просто тошнило уже читать сценарии только с одной женской ролью, да еще и плохо прописанной. А самое ужасное то, что все актрисы города все равно хотели бы получить эту роль, потому что выбирать особо не из чего,

– призналась Риз Уизерспун.



Риз Уизерспун / Instagram / @voguemagazine

Риз Уизерспун для Vogue / Instagram / @voguemagazine

Стоит напомнить, в 2017 году на большой экран вышел сериал "Большая маленькая ложь", в котором 42-летняя актриса сыграла одну из главных ролей и стала сопродюсером проекта, автором которого является Джин-Марк Валли.