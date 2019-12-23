Как снимали бои в сериале "Ведьмак": в сети появилось эффектное видео из-за кулис

Несколько дней назад на стриминговом сервисе Netflix вышел долгожданный сериал "Ведьмак", снятый по мотивам одноименной книги и компьютерной игры. После выхода всех серий в сети появились короткие видео со съемок самых эффектных сцен "Ведьмака".

Как известно, сюжет сериала "Ведьмак" сосредоточен на Герарльте, Ведьмаке из Ривии, который убивает своих врагов. А, поскольку первоочередными в ленте являются сцены, где он борется с чудовищами, то создатели картины посвятили немало внимания постановкам боев.

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Известный актер и каскадер словацкого происхождения Владимир Фурдик, участвовавший в съемках сериала, опубликовал короткий ролик на своей странице в Твиттере. На видео можно увидеть, насколько профессионально он выполняет роль воина и как на самом деле проходят съемки.

Стоит добавить, что Владимир Фурдик снимался в каскадерских сценах для таких проектов, как "Шерлок Холмс: Игра теней" и "Принц Персии", а в сериале "Игра престолов" актер сыграл Короля Ночи.

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