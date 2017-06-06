Как снимали лучшие фильмы 2018 года: впечатляющие фото и видео из-за кулис

2018 год пополнил копилку мирового кинематографа немалым количеством фантастических фильмов. Некоторые из них даже заняли первые строчки в рейтинге самых кассовых лент в истории кино. Однако чего только стоят неподкупные эмоции фанатов, которые каждый раз проживали уникальные истории и погружались в незабываемые киновселенные.

Наверное, самая большая мечта настоящего кинофана – побывать, или хотя бы просто увидеть, как снимали любимый фильм.

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"Мстители: Война бесконечности"

Самым кассовым фильмом 2018 года стала лента киностудии Marvel "Мстители: Война бесконечности". Она собрала в прокате более 2,047 миллиарда долларов и установила рекорд по преодолению грани мировых кассовых сборов в 1 миллиард всего за 11 дней.

Над созданием третьей части "Мстителей" работало немало специалистов. Стоит отметить, что большая часть фильма была нарисована на компьютере, так как в наше время гораздо дороже отснять настоящий взрыв, чем спроектировать его с помощью 3D-графики.



Роберт Дауни (младший), Том Холланд и Крис Пратт на съемках фильма "Мстители: Война бесконечности"

Для съемок многих персонажей авторы использовали технологию Motion capture – ее применяют для захвата движений актеров. К слову, больше всего с этой технологией поработал Джош Бролин, играющий главного преступника киновселенной Marvel – титана Таноса.

Джош Бролин в роли Таноса Для того, чтобы актер выглядел словно титан, к его лицу каждый раз прикрепляли специальные датчики движения. Посмотреть эту публикацию в Instagram Dot Day. #thanos @marvelstudios #avengers #imjustapurpleguylookingforlove #brolintruckingco Публикация от Josh Brolin (@joshbrolin) 6 Июн 2017 в 2:03 PDT

Видео со съемок фильма "Мстители: Война бесконечности"

"Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"

Не менее ожидаемым для фанатов "Поттерианы" был фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", который продолжил рассказ о волшебнике-зоологе Ньюте Скамандере. Хотя лента и была очень жестко раскритикована киноэкспертами, однако поклонникам творчества Джоан Роулинг очень понравилось снова окунуться в мир магии и волшебства.



"Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"

Конечно, большую часть фильма снимали с помощью хромакея. Суть этой технологии заключается в том, что участки изображения или видео, которые имеют определенный цвет, заменяются другими изображениями (или видеокадрами). Для технологии хромакей можно использовать любой цвет, но обычно предпочтение отдают зеленому или синему цветам.



Кэтрин Уотерстон и Эдди Рэдмейн на съемках фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"

Постановкой фильма занялся неизменный режиссер вселенной "Гарри Поттера" Дэвид Йейтс. По словам его коллег-актеров, Дэвид очень профессиональный режиссер и хороший человек, он всегда помогает актерскому составу лучше переживать свои образы.

Мне нравится создавать на площадке такую атмосферу, в которой актер чувствует себя достаточно комфортно и идет на риск. Мне не нравится провоцировать людей. Режиссер, на мой взгляд, должен вытягивать из людей лучшее, а для этого нужно выращивать и развивать человеческие взаимоотношения. Ключ к успеху заключается в том, чтобы мотивировать, вдохновляя,

– сказал Дэвид.



Элисон Судол и Дэвид Йейтс на съемках фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"



Джонни Депп и Дэвид Йейтс



Дэвид Йейтс и Эдди Рэдмейн

Для актеров Дэвид Йейтс, в первую очередь, друг и советник. Так было в том числе и на съемках "Гарри Поттера".



Съемки фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2"

"Мир Юрского периода 2"

Эта лента стала пятым фильмом франшизы "Парк Юрского периода", а также вторым в трилогии "Мир Юрского периода". Для создания картины использовали не только компьютерные технологии, как это было в предыдущих фильмах о динозаврах, но и новейшие 3D-принтеры.

Специалист по визуальным эффектам Фил Типпетт, который до этого работал над "Звездными войнами", был назначен ответственным за динозавров. Благодаря его труду и сочетанию компьютерной анимации и аниматроники, фильм стал настоящим кинематографическим прорывом.



Съемки "Мир Юрского периода 2"

"Человек-муравей и Оса"

Один из самых добрых и несерьезных фильмов вселенной Marvel пополнился удачным продолжением. Сиквел к киноленте "Человек-муравей" получился веселым, семейным и далеко не таким пессимистичным, как "Мстители: Война бесконечности". Однако, с точки зрения съемки, он был тяжелым, так как герои все время то увеличивались, то уменьшались в размерах, а иногда вообще погружались в квантовое измерение.

Кстати, есть сцена, в которой главные герои были в школе, а Человек-муравей из-за неконтролируемого уменьшения стал намного меньше, чем Оса. Несмотря на это, им приходилось взаимодействовать друг с другом, передавая рюкзак дочери Скотта Лэнга.



Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса"

Над этой сценой работала студия Luma Pictures, а сама съемка проходила в несколько этапов. Во-первых, Человека-муравья сняли в хромакейной модели кладовой, а Осу – с применением реквизита, чтобы отыграть взаимодействие. Затем был снят фон – реальная комната, которую тоже сканировали в 3D. Следовательно, два главных актера даже не встречались на съемочной площадке во время съемки этой сцены.



Как снимали фильм "Человек-муравей и Оса"

Видео со съемок фильма "Человек-муравей и Оса"

"Аквамен"

Для создания фильма другой киновселенной DS пришлось создать более 50 съемочных павильонов. Режиссер "Аквамена" Джеймс Ван сказал, что самой большой сложностью во время съемок была вода.

Мы много снимали на фоне голубого экрана, но было и множество дней, когда мы работали на вполне реальных съемочных площадках, некоторые даже опускали в водные резервуары. Как по мне, есть вещи, которые надо снимать "вживую", только что-то совсем уж невероятно сложное можно доделать " в цифре",

– добавил режиссер "Аквамена".

Также он отметил, что это были сложные съемки, во время которых они использовали как специальные, так и визуальные эффекты.



Съемки фильма "Аквамен"

Во время съемок "Аквамена" применяли ту же технологию, что и при создании фильма Гильермо дель Торо "Форма воды". Она называется Dry for wet и предусматривает съемку в павильоне с использованием дыма, вентиляторов, специальных фильтров и цветовых эффектов.

Благодаря сочетанию этих компонентов кинематографистам удалось добиться изображения, приближенного к реальности. Кажется, что съемки проходили под водой, и актерам приходилось играть "на плаву". На самом же деле артистов подвязывали к потолку и снимали на голубом фоне, а потом преобразовывали картинку с помощью компьютерной графики.



Съемки фильма "Аквамен"

Как и Дэвид Йейтс, режиссер "Аквамена" Джеймс Ван всячески поддерживал и помогал актерам.



Режиссер фильма "Аквамен" Джеймс Ван

Видео со съемок фильма "Аквамен"

Напомним, вскоре, то есть 24 февраля 2019 года, состоится 91 церемония вручения кинопремии "Оскар". А объявление номинантов состоится почти месяцем ранее – 22 января. Так, отбор номинантов будущего "Оскара" начнется 7 января и завершится уже 14-го числа. Искренне надеемся, что желанную статуэтку получат по-настоящему достойные киноленты.