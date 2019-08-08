Как создать стильные образы из базового гардероба: 10 идей от Рози Хантингтон-Уайтли

32-летняя популярная британская модель Рози Хантингтон-Уайтли поражает своим стилем и любовью к бьюти-экспериментам. В социальных сетях, где за звездой следят около 10 миллионов пользователей, она регулярно делает подборки образов, которые можно повторять ежедневно.

Новую "десятку" стильных и актуальных "аутфитов" Рози опубликовала на своей странице в Instagram.

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Да, свои образы на каждый день Хантингтон-Уайтли создает, учитывая тренды каждого сезона. В подборке можно увидеть длинную шелковую юбку в сочетании с over-size рубашкой, одежду из экокожи, джинсы с высокой талией, шорты в стиле велосипедок и геометрическую обувь.

Многие total looks подготовила супермодель в белом и черном цветах. Интересно то, что все образы имеют объемные элементы, ведь стилисты не рекомендуют подчеркивать сразу "все". К примеру, облегающие платье-мини с глубоким декольте – явный антитренд. Зато Рози демонстрирует, как можно выглядеть элегантно и стильно под разные выходы.



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Интересной стала и подборка образов в черном цвете. Первый total black look модель разбавила белой сумкой, во втором – сделала акцент на экокожу, для третьего подобрала жакет нюдового цвета.



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Напоследок Рози Хантингтон-Уайтли подготовила яркий образ на вечер с плиссированным платьем лососевого цвета, которое дополнила белыми босоножками и сумкой.



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw