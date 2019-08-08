Как создать стильные образы из базового гардероба: 10 идей от Рози Хантингтон-Уайтли

0 Читати новину українською
Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

32-летняя популярная британская модель Рози Хантингтон-Уайтли поражает своим стилем и любовью к бьюти-экспериментам. В социальных сетях, где за звездой следят около 10 миллионов пользователей, она регулярно делает подборки образов, которые можно повторять ежедневно.

Новую "десятку" стильных и актуальных "аутфитов" Рози опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Как соблазнительно носить over-size костюм: два стильных образа от Рози Хантингтон-Уайтли

Да, свои образы на каждый день Хантингтон-Уайтли создает, учитывая тренды каждого сезона. В подборке можно увидеть длинную шелковую юбку в сочетании с over-size рубашкой, одежду из экокожи, джинсы с высокой талией, шорты в стиле велосипедок и геометрическую обувь.

Многие total looks подготовила супермодель в белом и черном цветах. Интересно то, что все образы имеют объемные элементы, ведь стилисты не рекомендуют подчеркивать сразу "все". К примеру, облегающие платье-мини с глубоким декольте – явный антитренд. Зато Рози демонстрирует, как можно выглядеть элегантно и стильно под разные выходы.

Интересной стала и подборка образов в черном цвете. Первый total black look модель разбавила белой сумкой, во втором – сделала акцент на экокожу, для третьего подобрала жакет нюдового цвета.

Напоследок Рози Хантингтон-Уайтли подготовила яркий образ на вечер с плиссированным платьем лососевого цвета, которое дополнила белыми босоножками и сумкой.

Розі Хантінгтон-Уайтлі
Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

blog_ava
Задержание экс-президента Кыргызстана Атамбаева: последние события
сегодня
815
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Роузи Хантингтон-Уайтли Мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что, если вашим психологом может быть ... кот?
8 августа 20:29 Что, если вашим психологом может быть ... кот?
12
30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета
8 августа 18:04 30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета
Настя Сукач 1642
Куда пойти в Вене: впечатляющие места, которые должен увидеть каждый
8 августа 15:02 Куда пойти в Вене: впечатляющие места, которые должен увидеть каждый
Альона Захарова 434
К международному дню кота: самые известные любимцы в кино
8 августа 11:02 К международному дню кота: самые известные любимцы в кино
901
"Паразиты": южнокорейский фильм, который вы захотите посмотреть
7 августа 18:36 "Паразиты": южнокорейский фильм, который вы захотите посмотреть
Юлія Ліпенцева 359
Новости
Больше новостей
Залиште відгук