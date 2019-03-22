Как стать fashion-фотографом: топ-5 важнейших правил

Удивительный и сияющий мир fashion-индустрии неоднократно привлекал к себе внимание роскошными моделями, подиумами, дизайнерами и феерическими шоу. Модные глянцы от обложки до последней страницы – кропотливая работа fashion-фотографов. Как работает мир моды и как туда попасть – читайте дальше.

В рамках Lviv Fashion Week – самого масштабного фэшн-события Западной Украины – LifeStyle 24 побывал на лекции "Как стать fashion-фотографом", которую провел глава краковской школы искусств и дизайна (Krakowskie Szkoły Artystyczne) Ежи Гавел – он занимается fashion-фотографиями с 1989 года. Мы поделимся с вами всеми секретами, чтобы вы смогли стать на шаг ближе к своей мечте.

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Что должен уметь fashion-фотограф

Безусловно, прежде всего нужно получить профессиональные навыки. Фотографу-дебютанту не обойтись без хорошего, качественного фотоаппарата. Ежи Гавел советует акцентировать внимание на цифровых камерах Canon и Nikon (лично он использует Canon).



Ежи Гавел на СFW

Следующий шаг – портфолио. Это чуть ли не самый важный аспект для точки карьерного отсчета. Именно ваши наработки станут ключом к дальнейшей работе. Смиритесь с мыслью, что сначала вы будете работать с бесплатными моделями и визажистами, ведь фотографу без бэкграунда платить никто не собирается. Практикуйтесь, прибегнув к услугам друзей и знакомых.

Минусом первых фотографий являются непрофессиональные модели и визажисты, которые, возможно, не смогут полностью реализовать желаемый для вас результат. Здесь полагайтесь на время и фарт. Рано или поздно вы найдете идеального человека для создания правильных фото.

Знаете, что самое важное в фотосъемке? Одежда? Макияж? Не поверите – волосы и прическа. Именно это создает безусловный вау-эффект, на который все в первую очередь обращают внимание. Я всегда говорю: "Найдите мне классного парикмахера",

– пояснил польский фотограф.

Пункт №3 – желание. Согласитесь, именно оно является залогом успеха во всем, за что мы беремся. Если ты "горишь" фотографией, видишь кадры, не можешь остановиться, учишься, развиваешься – ты на пути к успеху.

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Конечно, сейчас фотографов – множество. Но все ли они – профессионалы своего дела? Поэтому важно генерировать новые идеи и активно их "продвигать" ближе к fashion-миру, где их могут оценить по достоинству.

Финишная прямая и неоспоримый успех – твое имя, которое будут знать все. Наработать себе славу и популярность – одна из самых сложных задач. Чтобы получать непрерывные заказы – предстоит поработать не один год. Если вы действительно хотите достичь максимального эффекта – не смейте останавливаться.

Что должен знать fashion-фотограф

Создать фотографию – задача непростая, и дело не только в профессиональной составляющей. Для того, чтобы на ваше фото обратило внимание как можно больше людей, к работе нужно привлечь помощников. Действительно качественное фото требует команды профессионалов, каждый из которых магическим прикосновением рук создаст общую целостную картину. Не следует забывать, что ассистент довольно часто может внести новое видение относительно фото, поэтому является правой рукой фотографа.

Визажист – настоящая фея. Качественным макияжем он или она поможет модели почувствовать себя еще красивее и привлекательнее. Стилист – творит чудеса. Соглашаетесь? Это – люди-волшебники, без которых fashion-индустрии не обойтись.



Визажист – важное лицо в создании фото

Будьте готовыми к испытаниям временем. Нередко фотосъемка длится от 4 до 7 часов, а иногда может затянуться даже до 12 часов. Поэтому не забудьте заранее приготовить или заказать еду для персонала.

Никто не хочет искусственно созданных фото – здесь важны эмоции,

– отметил Ежи Гавел.

Начинающим не рекомендуется работать с черно-белыми фотографиями в Photoshop. Это – довольно сложные хлопоты, качественно справиться с которыми сможет только человек с немалым опытом.

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Надо "крутиться" в модной среде, заводить знакомства, друзей, чтобы в будущем судьба свела вас с правильными людьми, которые дадут вам работу. Fashion-маркетинг – важная составляющая для будущего процветания.

Чем должен вдохновляться fashion-фотограф

Одно из важнейших правил, которое существовало издавна и остается актуальным до сих пор – интерес к искусству. Искусство нужно понимать, искусство надо мониторить и изучать. То есть, воспринимать как львиную часть своей работы.

Смотрите бэкстейдж со съемки Ежи Гавела: