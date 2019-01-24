Как стать моделью: Алла Костромичева рассказала о параметрах

Супермодель и основательница модельного агентства K-Models Алла Костромічова рассказала, какими должны быть обязательные параметры у девушки, которая стремится попасть в модельный бизнес.

Об этом Алла написала на своей странице в Instagram.

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Костромичева призналась, что ее вес почти всегда стандартный-53,5 кг при росте 179 см. Ее секрет – правильное питание и спорт.

"Правильное питание – это состояние души, а не ежедневная необходимость. Но важно понимать, что у каждого свой комфортный (здоровый) диапазон веса, мой просто совпадает с требованиями модельной индустрии. Я убеждена, что далеко не все девушки с моим ростом должны стремиться к моему весу. Тело женщины-немодели при таком же росте может выглядеть роскошно и с весом 60, 65 или 70 кг", – отметила модель.



Алла Костромичова / Instagram / @alla

Но для модели, по словам Аллы, при росте 170-176 см объем бедер не должен превышать 86-87 см, при росте 176-181 см – 88-91 см.

И агентства, и заказчики абсолютно не волнует, какой ценой достигаются эти сантиметры. Мои объемы сейчас – 84-61-90,

– отметила топ-модель.



Алла Костромичова / Instagram / @alla

"Для меня парадоксально, что даже при наличии спортзалов на каждом шагу, огромного количества мотивационных постов в социальных сетях, большинство девушек, к сожалению, не занимаются спортом. Как бы пропагандировали боди-позитив (я, кстати, не считаю модельные параметры эталоном красоты), но здоровое тело без целлюлита и обвисших боков всегда будет привлекательнее. И естественно, если вы хотите работать моделью, хоть какое ваше стройное тело, оно должно быть еще и подтянутым", – добавила Костромичова.



Алла Костромичова / Instagram / @alla