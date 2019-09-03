Как стильно носить красный жакет: casual-образ от Пенелопы Крус

Актриса Пенелопа Крус, прибывшая на Венецианский кинофестиваль, чтобы представить фильм "Осиная сеть", продемонстрировала стильный образ во время дневного выхода.

Пенелопа Крус попала в объективы папарацци во время прогулки по окрестностям города. Для выхода актриса надела короткий двубортный жакет от Chanel, который соединила с голубыми джинсами-клеш, черно-красной сумкой Chanel и черными босоножками на каблуке.

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Завершением яркого дневного образа Пенелопы стали роскошные локоны, легкий макияж и широкая теплая улыбка людям вокруг. Так, look Крус не является дешевым из-за одежды люксовых брендов. Однако такой же "аутфит" может повторить каждый, ведь даже демократичные марки предлагают не менее стильные и качественные альтернативы и элементы базового гардероба.



Пенелопа Крус / Getty Images

На Венецианском кинофестивале актриса уже представила фильм "Осиная сеть" (Wasp Network), в котором она сыграла одну из главных ролей, и дала несколько интервью СМИ.

В одном из них Пенелопа прокомментировала зависимость молодежи от современных гаджетов: "Мне бы хотелось, чтобы мы подольше пожили в 90-х, потому что мне кажется, что все развивается очень быстро, и мы совсем не готовы к таким темпам".



Пенелопа Крус / Getty Images