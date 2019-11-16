Как стильно носить серый костюм: пример дизайнера Виктории Бекхэм

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Виктория Бекхэм / www.gettyimages.com

Популярная британская дизайнер Виктория Бекхэм часто для публичных выходов надевает наряды собственного бренда и демонстрирует, как можно ярко и стильно миксовать разные элементы гардероба.

Виктория Бекхэм надела элегантный костюм с юбкой, у которой соблазнительный разрез, когда приехала на станцию Gare du Nord в Париже в пятницу, 15 ноября.

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Дизайнер соединила серый наряд с бело-черной блузой и бордовым украшением на шее, которое напоминает цветок.

Виктория создала потрясающий ансамбль благодаря эффектным аксессуарам. Свой образ британка дополнила фиолетовой сумкой от Hermes и такого же цвета лодочками на высоких каблуках. В похожих "аутфитах" достаточно сложно совместить разные цвета, чтобы они вместе смотрелись роскошно. Но у Бекхэм это получилось на отлично.

Завершают look дизайнера солнцезащитные очки, насыщенный макияж и низкий хвост.

Вікторія Бекхем
​Виктория Бекхэм / Getty Images

Вікторія Бекхем
Виктория Бекхэм / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Мода Виктория Бекхэм
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