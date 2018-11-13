Как стильный наряд может изменить человека: яркое фотосравнение
Ни для кого не секрет, что яркий и стильный наряд украшает человека и придает ему уверенности. Однако иногда мы даже не задумываемся, насколько одежда влияет на наш образ.
Фотограф и дизайнер Аман Кумар решил создать очень актуальный проект DadduCool и показать, насколько наряды могут изменить облик человека. Художник сделал наглядный эксперимент на примере своего дедушки. Сначала 98-летнего мужчину показали в его привычной одежде, после чего нарядили в стильные костюмы и рубашки.
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"Мой дедушка предстал в его вечном освежающем модном стиле и показал такой энтузиазм в 98 лет. Сначала он молился с монахами, впоследствии – был занят поиском гармонии в ярких цветовых вариантах и экспериментах в гардеробе. В нем остался ребенок, который до сих пор живет в душе", – рассказал о проекте Аман Кумар.
Стоит отметить, что вид взрослого мужчины кардинально изменился после примерки стильного современного наряда. Кроме этого, он увереннее и раскованнее позировал перед камерой, демонстрируя модные тренды.
Так дедушка выглядел до перевоплощения / Facebook
Результаты перевоплощения / Facebook
Стильный образ 98-летнего мужчины / Facebook
Результаты потрясающего фотопроекта / Facebook
Как одежда меняет человека / Facebook
98-летний дедушка принял участие в фотосессии / Facebook
Стильный образ взрослого мужчины / Facebook
Как выглядеть стильно в 98 лет / Facebook