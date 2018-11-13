Как стильный наряд может изменить человека: яркое фотосравнение

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Как стильный наряд может изменить человека
Как стильный наряд может изменить человека / Фото из соцсетей

Ни для кого не секрет, что яркий и стильный наряд украшает человека и придает ему уверенности. Однако иногда мы даже не задумываемся, насколько одежда влияет на наш образ.

Фотограф и дизайнер Аман Кумар решил создать очень актуальный проект DadduCool и показать, насколько наряды могут изменить облик человека. Художник сделал наглядный эксперимент на примере своего дедушки. Сначала 98-летнего мужчину показали в его привычной одежде, после чего нарядили в стильные костюмы и рубашки.

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"Мой дедушка предстал в его вечном освежающем модном стиле и показал такой энтузиазм в 98 лет. Сначала он молился с монахами, впоследствии – был занят поиском гармонии в ярких цветовых вариантах и экспериментах в гардеробе. В нем остался ребенок, который до сих пор живет в душе", – рассказал о проекте Аман Кумар.

Стоит отметить, что вид взрослого мужчины кардинально изменился после примерки стильного современного наряда. Кроме этого, он увереннее и раскованнее позировал перед камерой, демонстрируя модные тренды.


Так дедушка выглядел до перевоплощения / Facebook 


Результаты перевоплощения / Facebook


Стильный образ 98-летнего мужчины / Facebook


Результаты потрясающего фотопроекта / Facebook


Как одежда меняет человека / Facebook


98-летний дедушка принял участие в фотосессии / Facebook


Стильный образ взрослого мужчины / Facebook


Как выглядеть стильно в 98 лет / Facebook

Стильное перевоплощение  / Facebook
Теги: LifeStyle Стиль и мода Фотоновости
Источник: 24 Канал
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