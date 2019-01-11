Как Владимир Дантес провел отдых с Дорофеевой: шуточные фото

Экс-участник группы "ДиО.фильмы" и муж украинской певицы Надежды Дорофеевой Владимир Дантес отправился с любимой на отдых в Дубаи. Но, как может случиться с каждым, Надя заболела в первый день и осталась в номере.

Владимир Дантес решил отправился на прогулку в город, но для того, чтобы не расстраивать Надю, опубликовал забавную подборку фотографий на своей странице в Instagram.

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Многие, когда болеют, находят тысячу причин, чтобы остаться дома. Моя любимая не такая. Она не сидит на месте! Мы сходили на 3D Халка, покатались на горке Velociraptor – очень экстремальной, выпили по манго-шейку. Я захотел покататься на карусели детской, а Надя сказала, что я уже взрослый. Но против печального соего взгляда она не устояла и таки позволила. Замечательный день. Вечером пойдем в театр!

– подписал фотографии Дантес.



Владимир Дантес показывает фото Нади Дорофеевой​ / Instagram / @vladimirdantes



Владимир Дантес / Instagram / @vladimirdantes



Владимир Дантес показывает фото Нади Дорофеевой​ / Instagram / @vladimirdantes



Владимир Дантес показывает фото Нади Дорофеевой​ / Instagram / @vladimirdantes



Владимир Дантес​/ Instagram / @vladimirdantes

Отметим, что на следующий день певице стала легче. Надя показала поклонникам нежное фото с мужем на воздушном шаре.