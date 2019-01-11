Как Владимир Дантес провел отдых с Дорофеевой: шуточные фото

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Владимир Дантес и Надя Дорофеева
Владимир Дантес и Надя Дорофеева / Instagram / @nadyadorofeeva

Экс-участник группы "ДиО.фильмы" и муж украинской певицы Надежды Дорофеевой Владимир Дантес отправился с любимой на отдых в Дубаи. Но, как может случиться с каждым, Надя заболела в первый день и осталась в номере.

Владимир Дантес решил отправился на прогулку в город, но для того, чтобы не расстраивать Надю, опубликовал забавную подборку фотографий на своей странице в Instagram.

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Многие, когда болеют, находят тысячу причин, чтобы остаться дома. Моя любимая не такая. Она не сидит на месте! Мы сходили на 3D Халка, покатались на горке Velociraptor очень экстремальной, выпили по манго-шейку. Я захотел покататься на карусели детской, а Надя сказала, что я уже взрослый. Но против печального соего взгляда она не устояла и таки позволила. Замечательный день. Вечером пойдем в театр!
– подписал фотографии Дантес.


Владимир Дантес показывает фото Нади Дорофеевой​ / Instagram / @vladimirdantes


Владимир Дантес / Instagram / @vladimirdantes


Владимир Дантес показывает фото Нади Дорофеевой​ / Instagram / @vladimirdantes


Владимир Дантес показывает фото Нади Дорофеевой​ / Instagram / @vladimirdantes


Владимир Дантес​/ Instagram / @vladimirdantes

Отметим, что на следующий день певице стала легче. Надя показала поклонникам нежное фото с мужем на воздушном шаре.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

Теги: Путешествия LifeStyle Музыка Надя Дорофеева
Источник: 24 канал
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