Как восстановить кожу рук в домашних условиях: простые правила

В связи с пандемией коронавируса, кожа наших рук страдает от частого и длительного мытья рук, чтобы минимизировать риск заражения, а также от постоянного использования антисептиков.

Как известно, мытье рук уменьшает распространение коронавируса и предотвращает распространение других вирусных заболеваний. Поэтому ВОЗ настоятельно рекомендует соблюдать правила гигиены рук, однако наша кожа от этого пересушивается.

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Кроме того, что кожа рук теряет свою эластичность от антисептиков и мыла, многие женщины не надевают перчатки, когда моют посуду или убирают в доме. Именно бытовая химия способствует смыванию природного жирового слоя. Поэтому увлажнять кожу надо обязательно.



Секреты ухода за кожей рук

Каждая женщина знает, что красивые руки – это залог успеха и главное украшение. Ухоженные руки являются предметом особой гордости для любой женщины.

LifeStyle 24 собрал несколько советов, с помощью которых ваша кожа рук всегда будет ухоженной.

Прежде всего, для мытья рук используйте не сильно холодную и не слишком горячую. Специалисты рекомендуют мыть руки водой комнатной температуры, ведь от холодной воды кожа рук шелушится и становится жесткой, а горячая вода обезжиривает кожу.



Мойте руки в воде комнатной температуры

После длительного мытья рук или после частого контакта кожи рук с водой – пользуйтесь кремом. Такой крем интенсивно увлажнит, исцелит трещины и снимет раздражение.

Ванночки и маски для рук также хорошо влияют на общее состояние кожи. Одна из самых простых масочек, ингредиенты к которой есть в каждом доме, состоит из оливкового масла и лимона.

Подогрейте 10 грамм масла на водяной бане, добавьте чайную ложку сока лимона, и массажными движениями втирайте маской кожу рук. Уже через час вы увидите эффект от такого увлажнения.

Если у вас достаточно сухая кожа рук, то вам поможет маска из натертых кабачков. К ней нужно добавить чайную ложку сметаны и несколько капель масла.

Чтобы насытить кожу полезными элементами – используйте банановую маску. Сделайте пюре из 1 банана, влейте в него 5 граммов растопленного сливочного масла и столько же растопленного меда. Полученную массу нанесите на кожу рук, держите 30 минут.



Используйте для увлажнения кожи – маски и ванночки

Ну, конечно, все мы знаем о свойствах масок из меда. Возьмите несколько чайных ложек меда, желток и масло. Хорошо разотрите и нанесите на 15 минут на кожу рук.

Если у вас на руках есть трещины, а кожа рук немного огрубела и стянута – сделайте для рук ванночку. Достичь эффекта вам поможет сок квашеной капусты. Опустите руки в такую ванночку на четверть часа, и уже совсем скоро сможете увидеть долгожданный результат. После ванночки смажьте кожу кремом.

Для раздраженной кожи рук можно сделайте ванночки из настоя ромашки, крапивы или липы. Ванночка из отрубей сделает вашу кожу нежной и шелковистой. Вам необходимо залить пол стакана отрубей стаканом кипятка, подождать, пока отвар остынет до комфортной вам температуры, и опустить туда руки на 5 минут, после чего ополоснуть водой и вытереть полотенцем.