Как выбирать манго: полезные советы

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Как выбрать манго - полезные советы как определить спелый манго
Как выбирать спелое манго / pixabay.com

Манго один из самых популярных тропических фруктов на наших рынках. Этот плод очень вкусный и полезный для здоровья и молодости нашей кожи. Поэтому надо знать, как правильно выбирать спелое манго.

Благодаря большому содержанию витаминов и аминокислот, манго имеет много полезных свойств. Плод богат на бета-каротин, витамин А, каротиноиды и фолиевую кислоту, а они благотворно влияют на зрение и кости.

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Также этот фрукт рекомендуют применять при болях в сердце и для общего укрепления сердечно-сосудистой системы. Чтобы польза от манго была максимальной, его надо правильно выбирать.

Как выбирать спелое манго?

Форма плода не играет большой роли, ведь существует много видов манго, которые отличаются размерами. В наших магазинах продают плоды весом в среднем 200-300 граммов.

Присмотритесь к состоянию кожуры манго — она не должна быть вялой или с какими-то пятнами.

Спелый фрукт имеет приятный сладкий запах. Если манго отдает кислым или пьянящим запахом, то фрукт точно переспелый.

Спелое манго не должно быть слишком жестким или, наоборот, слишком мягким. Если с фрукта выделяется сок, это означает, что фрукт перезрел.

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Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
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