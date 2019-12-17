Как выбрать качественную новогоднюю елку: ценные советы

До Нового года осталось меньше двух недель. Все больше украинцев начинают выбирать новогодние елки – одни покупают искусственную, другие предпочитают живую. Как правильно выбрать новогоднее дерево – читайте дальше.

Выбрать новогоднюю елку сейчас легко, потому что в магазинах и на рынках их множество, на любой вкус и кошелек. Цены стартуют от 200 до 20 тысяч гривен. Стоимость зависит от высоты дерева и материала его изготовления.

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"Сейчас есть три вида искусственных елок – это литая, искусственная, то есть из ПВХ пленки, и комбинированная – литая и ПВХ пленка. При выборе елок надо обратить внимание в первую очередь на место, которое вы можете выделить под елку. Тогда уже можно выбирать и размер, объем и высоту елки ", – пояснила заведующая новогоднего отдела Светлана Гринько.

Экономить на дереве – не стоит

Специалисты отмечают, что на новогоднем дереве экономить не стоит. Потому некачественная елка может вместо радости принести вред. Прежде всего для здоровья детей.

Здесь как раз чем дешевле, тем хуже. Есть даже токсичные елки. Которые, к примеру, окрашенны краской, которая может содержать токсичные материалы,

– сказал начальник отдела экообразования Национального природного парка Голосеевский Андрей Хрутьба.

Перед тем, как покупать новогоднюю красавицу стоит попросить у продавца сертификат качества на нее. Елка должна быть огнестойкой и без резких запахов.



На елке лучше не экономить

Проверить, надежная и качественная ли елка можно так – возьмите веточку, сомните и разомните ее в руках, если она не деформируется, значит эта елка качественная.

Альтернативы искусственной елке

► Елка в горшке

Все больше украинцев заботятся о природе и отказываются покупать живые елки. Впрочем, как отмечают экологи, искусственные новогодние деревья также негативно влияют на окружающую среду.

"На самом деле, подумайте, где ваша елка будет через 30 лет, через 100 или 150 лет. По большому счету, в конечном итоге будет больше вреда окружающей среде, чем мы используем различные другие подходы", – сказал начальник отдела экообразования Национального природного парка Голосеевский.

Лучшей альтернативой срезанным елкам – деревья в горшках. Весной зеленую красавицу можно высадить на улице, к примеру, в парке своего города. Стоит такое дерево от 300 гривен.



Отличная альтернатива искусственной елке

► Елка своими руками

Можно также сделать новогоднее дерево своими руками. Для этого пригодится что угодно: деревянные доски, виноградная лоза, картон и даже книги. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.



Елка своими руками из деревянных веточек