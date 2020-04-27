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Как выглядели свадьбы украинских звезд: архивные фото

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Свадьбы украинских звезд
Свадьбы украинских звезд / Фото: коллаж LifeStyle 24

Звездные свадьбы – это роскошные и изысканные праздники, которые привлекают внимание миллионов людей и еще долго остаются в эпицентре обсуждений. Журналисты 24 канала подготовили для вас подборку архивных фото из свадебных церемоний самых известных людей украинского шоу-бизнеса.

Романтические отношения знаменитостей всегда привлекают поклонников. Интересно узнавать новые детали личной жизни, наблюдать за развитием взаимоотношений. Однако самым главным днем ​​в жизни каждой пары является свадьба. 24 канал предлагает вспомнить, как и когда этот день отмечали знаменитые пары, которые стали примерами для многих семей.

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Свадьба Ирины Билык и Андрея Оверчука

Модель Андрей Оверчук стал первым мужем украинской певицы Ирины Билык. С ним Ирина даже обвенчалась. В 1999 году у пары родился сын Глеб.

Ірина Білик
Ирина Билык и Андрей Оверчук / Фото: ТАБЛОID

Ірина Білик
Венчание Ирины Билык и Андрея Оверчука / Фото: ТАБЛОID

Свадьба Сергея и Снежаны Бабкиных

Сергей и Снежана тайно обвенчались в 2008 году, однако в церкви дали слово, что вскоре зарегистрируют свои отношения. Поженились они 27 марта 2009 года. Пышного празднования не было, они только расписались в ЗАГСе. Сейчас пара воспитывает троих детей.

Сергій Бабкін
Сергей и Снежана Бабкины / Instagram / snezhana_babkina

Сергій Бабкін
Свадьба Сергея и Снежаны Бабкиных / Instagram / snezhana_babkina

Свадьба Тины Кароль и Евгения Огира

Евгений был продюсером Тины. Они обвенчались 15 июня 2008 года. Уже в ноябре того же года у супругов родился сын Вениамин. 28 апреля 2013 года Евгений Огир умер от рака желудка. 

Тіна Кароль
Венчание Тины Кароль и Евгения Огира / Фото из открытых источников

Тіна Кароль
Свадьба Тины Кароль / Instagram / tinakarol_fantina

Свадьба Джамалы и Бекира Сулейманова

Певица Джамала и активист и экономист Бекир Сулейманов поженились 26 апреля 2017 года. Официальная церемония состоялась утром в Исламском культурном центре в Киеве. Празднование продолжилось в одном из загородных ресторанов. В марте 2018 года в супругов родился сын Эмир-Рахман. 12 февраля 2020 года артистка сообщила о второй беременности.

Джамала
Свадьба Джамалы / Facebook / @jamalaofficial 

Джамала
Джамала в свадебном платье / Facebook / @jamalaofficial

Свадьба Влада Ямы и Лилианы Ямы

Супруги признались, что тайно поженились еще в 2017 году, однако совсем недавно рассекретили дату своей свадьбы. Влад признался, брачная церемония состоялась 21 сентября 2014 года. Сейчас пара воспитывает сына Леона.

Влад Яма
Свадьба Влада Ямы / Instagram / @vladyama_official

Свадьба Марии-Барбары Кузьменко и Виктора Тура

Свадьба дочери Кузьмы Скрябина состоялась 20 декабря 2019 года. Ее избранником стал Виктор Тур – студент Национального медицинского университета имени А. Богомольца.

Весілля доньки Скрябіна
Свадьба дочери Кузьмы Скрябина​ / Instagram / @miss___mariya

Весілля доньки Скрябіна
Свадьба Марии-Барбары Кузьменко / Instagram / @miss___mariya

Свадьба Потапа и Насти Каменских

Украинский продюсер Потап и певица Настя Каменских поженились 23 мая 2019 года. Именно тогда пара публично объявила о своих отношениях.

Весілля Потапа і Насті.
Влюбленные Потап и Настя Каменских​ / Instagram / @kamenskux

Весілля Потапа і Насті
Свадьба Потапа и Насти​ / Instagram / @realpotap

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Звездные свадьбы Андрей Кузьменко "Скрябин" Сергей Бабкин Потап Настя Каменских Джамала Ирина Билык Тина Кароль LifeStyle
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