Как выглядеть стильно ежедневно: 5 эффектных образов Селены Гомес

Селена Гомес вернулась к светской жизни, поэтому каждый публичный выход американской певицы привлекает внимание журналистов и поклонников. Они тщательно следят не только за творчеством, но и за тем, в каком наряде Селена Гомес посетит очередное мероприятие.

Как известно, Селена Гомес недавно представила долгожданный альбом Rare, который активно презентует в американских теле- и радиоэфирах. Кроме этого, в графике артистки есть немало светских выходов по случаю премьеры фильма "Удивительное путешествие доктора Дулитла". Поэтому едва ли не ежедневно Селена Гомес появляется перенд камерами, демонстрируя эффектный и стильный наряд.

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Помогает артистке подбирать образы стилист Кейт Янг. Именно она предлагает Селене выбирать для светских выходов кардинально разные наряды – от фэшн-новинок до одежды в стиле 1960-х. Глядя на то, как сияет Селена Гомес, выходя на публику, можно сказать, что ей идет на пользу возвращение в шоу-бизнес.

На утреннее шоу Live with Kelly and Ryan Селена надела монохромный образ в кирпичных оттенках – пиджак и брюки бельгийского бренда Gauge81, на несколько оттенков светлее топ Victor Glemaud и кожаные ботильоны от Yuul Yie. Завершила образ серьгами Jenny Bird.



Селена Гомес в костюме Gauge81 / Фото: Harper's Bazaar

А вот на ужине в ресторане Nobu она предстала в новом ретро-образе. Коричневые ботильоны Селена Гомес дополнила свободными джинсами, свитером молочного цвета и сумкой By Far. Также певица сменила прическу, добавив гривку.



Селена Гомес в Нью-Йорке / Instagram / @fashionforward

Побывала Селена Гомес и на красной дорожке фильма "Удивительное путешествие доктора Дулитла" в Лос-Анджелесе. На этот раз певица надела платье Givenchy Haute Couture в розово-черных цветах. Волосы Селена Гомес аккуратно собрала в пучок и сделала макияж в розовых оттенках. Образ артситка дополнила бриллиантовыми серьгами в форме листьев.



Селена Гомес в платье Givenchy Haute Couture / Фото: RCFA

14 декабря Селена Гомес посетила мероприятие Puma. Для этого выхода она выбрала костюм в клеточку Toteme и соединила его с белым объемным пуховиком Everlane и массивным кроссовкам Puma. Звезда дополнила образ крупными серьгами-кольцами Fenty Hoop и цепочкой Cartier. К этому образу певица выбрала прическу с гривкой.



Селена Гомес у кроссовках Puma / Фото: Getty Images

А от на на шоу Джимми Феллона Селена Гомес продемонстрировала абсолютно новый образ. Она вышла в прямой эфир в розовом ультракоротком платье Miu Miu и босоножках на высоком каблуке от Prada, добавив к своему образу серьги Roxanne Assoulin.



Селена Гомес в платье Miu Miu / Фото: RCFA

Все эти образы Селены Гомес были яркие и новые, однако каждый из них шел ей и подчеркивал естественную красоту певицы.